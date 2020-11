GF Vip, Selvaggia Roma pilotata dalla produzione? “La regia la carica nel confessionale”

L’ingresso di Selvaggia Roma nella casa del GF Vip ha generato parecchio sgomento. La ragazza, infatti, sin dai primi minuti trascorsi nel reality show, ha cominciato a sparare a zero contro alcuni concorrenti. Questo suo comportamento sta facendo sorgere dei sospetti agli utenti del web.

In molti, infatti, credono che l’influencer sia manipolata dalla regia del Grande Fratello per creare delle dinamiche accese in casa. In particolare, alcuni telespettatori hanno notato che la ragazza cambia atteggiamento nel momento in cui esce dal confessionale.

I dubbi dei telespettatori su Selvaggia Roma

Selvaggia Roma non si è integrata perfettamente all’interno del gruppo dei concorrenti del GF Vip. Il motivo principale risiede nel fatto che la nuova arrivata si è scagliata verso alcuni protagonisti sollevando delle questioni anche piuttosto spinose. La prima ha riguardato il suo giudizio su Pierpaolo ed Elisabetta. La seconda bomba, invece, ha riguardato il flirt con Enock. Il suo entrare così a gamba tesa nelle dinamiche del gruppo, però, è stato interpretato da molti telespettatori come un voler a tutti i costi creare caos.

Tra le liti più accese c’è stata sicuramente quella tra Selvaggia ed Elisabetta. Specie in riferimento a questi scontri, alcuni utenti del web hanno notato un particolare. La produzione del reality show ha chiamato spesso in confessionale la Roma. Talvolta con la scusa dei microfoni, altre volte con motivazioni differenti. Ciò che avveniva all’interno della stanza rossa non è mai stato reso noto agli spettatori.

Confessionali misteriosi al GF Vip

Ad ogni modo, una volta uscita, l’influencer sembrava molto più agguerrita contro la sua rivale. Questo ha fatto sorgere il sospetto che la produzione del GF Vip pilotasse Selvaggia Roma per spingerla a creare dinamiche in casa. Gli utenti di Instagram e Twitter, infatti, reputano la Roma alquanto costruita nelle sue reazioni. A quanto pare, però, gli scandali non sono finiti qui.

In una recente intervista, il conduttore Alfonso Signorini ha svelato che la concorrente ha altre bombe da sganciare. Queste rivelazioni verranno allo scoperto solo se, ovviamente, il pubblico consentirà alla ragazza di rimanere in casa il più a lungo possibile. Per molti, il presentatore ha voluto porre l’accento sulla questione esortando il pubblico a non fare fuori la ragazza al primo colpo. Non ci resta che attendere per capire quali altre dinamiche verranno alla luce.