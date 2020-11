GF Vip, il fidanzato di Adua Del Vesco parla di Dayane Mello: ‘Ha capito le sue debolezze’, poi parla dei baci che le due ragazze si sono scambiate

Giuliano, il fidanzato di Adua/Rosalinda, ha detto la sua su quello che sta succedendo in casa. Ecco le sue dichiarazioni a Casa Chi

GF Vip: Rosalinda ha paura che il suo fidanzato non ci sia più

All’inizio di questo Grande Fratello Vip Adua Del Vesco ha avuto molti scontri con Massimiliano Morra, suo ex fidanzato per finta, e ha visto una volta Gabriel Garko, anche lui suo fidanzato per finta e il suo vero fidanzato, Giuliano.

Tuttavia, nelle ultime settimane, libera dalle menzogne e molto vicina a Dayane Mello, Rosalinda si è lasciata andare a dei baci con la modella sulla bocca.

La cosa ha fatto parecchio discutere dentro e fuori la Casa e negli ultimi giorni Rosalinda sta avendo dei dubbi. Pensa che il suo fidanzato Giuliano possa non esserci più per lei una volta che il programma sarà finito. Lei è sicura dei suoi sentimenti ma ha paura che qualcosa lo abbia turbato. In realtà Giuliano ha specificato da fuori che la loro relazione è ancora in piedi e andrà avanti. Certo, ci saranno delle cose da chiarire.

Giuliano parla di Dayane: ‘Intelligente, ha capito le debolezze di Rosalinda’

Rosalinda si sta chiedendo se il suo fidanzato è ancora tale perchè nelle ultime settimane non c’è stato nessun gesto da parte sua. In più, quando ha potuto parlare con mamma e sorella, loro non le hanno detto niente di Giuliano. In realtà, proprio lui ha spiegato che ha provato a chiamare la redazione ma non gli hanno ancora permesso di mandare un messaggio a Rosalinda.

Nel frattempo ha rilasciato un’intervista a Casa Chi e ha parlato del rapporto della sua fidanzata con Dayane Mello. Secondo lui la modella è “simpatica ma allo stesso tempo intelligente“. Lei ha saputo cogliere i punti di forza e di debolezza di Rosalinda, infatti sa quali tasti premere per ottenere determinate cose da lei. Ovviamente questo è sembrato un attacco a Dayane, ma Giuliano ha specificato che non lo è, anzi, è un complimento.

Sui baci che si sono scambiate, invece, ha detto che sicuramente è stato un gesto che le ha fatte sentire bene in quel momento ma “chissà se poi a posteriori hanno pensato che fosse un po’ estremo“. In ogni caso chiarirà questa cosa solo con Rosalinda in privato. Che cosa ne pensate?