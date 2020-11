Andrea Cerioli: l’ex Valentina Rapisarda non ci sta, le nuove dichiarazioni dell’ex corteggiatrice

L’ex fidanzata di Andrea Cerioli ha avuto qualcosa da dire sulla loro storia, finita qualche anno fa. Ecco le ultime rivelazioni dell’ex corteggiatrice

Uomini e Donne: Valentina Rapisarda torna a parlare di Andrea Cerioli

Andrea Cerioli ha partecipato al Grande Fratello diversi anni fa. Nella Casa si è distinto per il suo carattere ma anche per la sua storia, la sua mamma non stava bene. Poco dopo la fine del programma la mamma è mancata e lui ha deciso di distrarsi da questo gravissimo lutto accettando una nuova esperienza televisiva, quella da tronista a Uomini e Donne.

In realtà in quel percorso ha vissuto diverse difficoltà e non ha scelto nessuno. Ma una delle sue corteggiatrici, Valentina Rapisarda, lo ha cercato fuori dal programma e tra loro è iniziata una relazione che è andata avanti per più di due anni.

Poi è finita, lui si è rimesso in gioco in tv, prima come tentatore di Temptation Island Vip e poi come tronista a Uomini e Donne per la seconda volta. Questa volta in pochissimo tempo ha trovato l’amore: Arianna Cirrincione. L’ha scelta in anticipo, adesso convivono da quasi due anni. Tuttavia, l’ultima intervista rilasciata dalla coppia ha smosso qualcosa in Valentina.

Valentina: nuove rivelazione su Andrea

Andrea e Arianna sabato scorso hanno rilasciato un’intervista a Verissimo e hanno raccontato del loro amore. Andrea, ripercorrendo le sue esperienze televisive, non ha mai menzionato Valentina. Ha detto che era andato via dal primo trono senza nessuno. Questo ha innescato la rabbia della ragazza che attraverso Instagram ha lanciato qualche frecciatina, come ad esempio: “Che tv spazzatura!“.

Poi, ha deciso, con toni più pacati, di rispondere a qualche domanda sul suo ex fidanzato e sulla loro storia. Valentina ha mostrato un tatuaggio con le iniziali V ed A e ha detto che sono proprio le iniziali sue e di Andrea. Ha detto che lei ci mette sempre tanto cuore, ha fatto tanto e adesso ha tanta rabbia. Non ha mai voluto parlare della fine della loro relazione perchè lei, per ben un anno, è stata molto male e sperava in un ritorno.

Lui, invece, si è dedicato a nuove esperienze televisive. Lei a quel punto non voleva far vedere che stava ancora male per lui e ha voltato pagina. Ha detto di dovere tanto a Uomini e Donne come esperienza e come popolarità ma come persona incontrata proprio no. Che cosa ne pensate?