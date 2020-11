Dayane Mello fa confessioni piccanti sui suoi rapporti intimi e la regia del GF Vip censura (FOTO)

I momenti più esilaranti al GF Vip accadono durante la diretta sul canale 55 del digitale terrestre. In tale occasione, infatti, i concorrenti sono molto più genuini e si lasciano andare a considerazioni anche parecchio particolari. Stanotte, ad esempio, Dayane Mello ha fatto delle piccanti confessioni sulla sua vita privata.

La ragazza, durante una chiacchierata con Giacomo Urtis, ha parlato delle sue relazioni amorose. Ad un certo punto, però, la conversazione è diventata un po’ troppo calda, al punto che la regia ha immediatamente stoppato cambiando inquadratura.

Le confessioni piccanti di Dayane Mello

Un po’ di ore fa, Dayane Mello e Giacomo Urtis hanno avuto una conversazione molto interessante nella casa del GF Vip, da cui sono emerse piccanti confessioni. Tutto è cominciato nel momento in cui il famoso chirurgo dei vip ha chiesto alla sua interlocutrice se fosse andata a letto con più di tre persone. La donna, allora, con fare estremamente divertito ha confermato le dichiarazioni del compagno d’avventura e si stava accingendo a fare altre rivelazioni.

La regia del programma, però, ha subito stoppato l’inquadratura ed è passata ad altro. I telespettatori, così, non hanno potuto assistere al continuo della chiacchierata tra i due. Come molti fan, ormai, sapranno, a causa delle nuove disposizioni governative a causa del Covid, il Grande Fratello ha deciso di eliminare la seconda regia dai canali tv. Per tale motivo, coloro i quali vogliono seguire le avventure dei loro beniamini avranno accesso ad un unico canale. (Continua dopo il post)

GIACOMO CHIEDE A DAYANE SE HA MAI FATTO SESSO CON PIÙ DI TRE PERSONE DAYANE CONFERMA E LA REGIA STACCA CHE CINEMA #gfvip pic.twitter.com/M5p1dxKLWf — päzzeškâ mįlænø (@babiI0nia) November 19, 2020

Le conversazioni spinte di Stefania e Andrea

Ad ogni modo, ieri non è stata solo Dayane Mello a fare confessioni piccanti. Durante una chiacchierata in salotto, infatti, anche Andrea Zelletta e Stefania Orlando si sono lasciati parecchio andare. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di guardare film spinti di tanto in tanto. La sua interlocutrice è rimasta di stucco ed ha detto che questa non è affatto una sua abitudine.

Zelletta non ha molto creduto a tale versione dei fatti, per tale motivo ha detto all’ex conduttrice Rai che, una volta terminata questa esperienza, lui controllerà la cronologia del telefono della Orlando. Nella conversazione, ovviamente, è intervenuto anche Tommaso Zorzi, il quale ha regalato ulteriori perle divertentissime ai numerosi fan che lo seguono. Nello specifico, ha detto che sarebbe stato disposto a guardare uno dei film decantanti assieme alla compagna d’avventura per introdurla in questo mondo.