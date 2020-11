Amici 20, anticipazioni seconda puntata: arrivano le radio per valutare i ragazzi

La puntata del 21 novembre 2020 è già stata registrata. Ecco che cosa è successo alla nuova classe del talent

Amici 20, anticipazioni puntata 21 novembre 2020: arrivano le radio

Sabato 21 novembre andrà in onda una nuova puntata di Amici 20, la seconda di questa nuova edizione. I ragazzi, causa Covid, hanno sostenuto i provini con la redazione e dei tecnici di canto e di ballo.

Nella prima puntata i nuovi professori hanno deciso a chi assegnare il banco dei 16 selezionati e a chi no. Per il canto in cattedra quest’anno troviamo Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa. Mentre per il ballo ci sono Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini.

I cantanti scelti per questa nuova edizione sono: Esa, Sangiovanni, Arianna, Aka7even, Federica, Giulio, Evandro, Raffaele, Leonardo e Letizia. I banchi di ballo sono, invece, occupati da: Samuele, Martina, Riccardo, Giulia e Rosa. I professori hanno scelto i propri allievi e nel caso in cui due di loro erano stati interessati allo stesso ragazzo, quest’ultimo ha dovuto fare una scelta. Nel frattempo, però, i professori stanno continuando a fare casting e ognuno di loro può mettere in sfida chiunque o sostituire i propri allievi se trovano qualcuno più bravo.

Nella registrazione della seconda puntata, infatti, si sono presentati due ragazzi per la danza classica. I ragazzi già scelti si sono esibiti tutti davanti alla commissione e tutti sono stati riconfermati. Tuttavia, tre di loro sono stati presi in esame e sottoposti al giudizio delle radio. Ecco qui di seguito che cosa è successo.

Le anticipazioni della seconda puntata

Tutti i ragazzi hanno potuto riconfermare la loro presenza nel talent, ma un grandissimo banco di prova è certamente il giudizio delle radio. I cantanti sperano di sentire presto i loro inediti ma non sarà così per tutti. Presenti nella seconda puntata Radio Italia e RDS. I tre cantanti che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con loro sono Raffaele, Sangiovanni e Aka7even.

Ebbene, per due di loro entrambe le radio hanno avuto un giudizio positivo e trasmetterebbero i loro brani. Si tratta di Raffaele e Aka7even. Problemi, invece per Sangiovanni. Infatti, radio RDS ha detto di non avere nessun interesse nel trasmettere le sue canzoni. Questo avrà delle conseguenze per lui? Che cosa ne pensate?