Oroscopo 21 novembre 2020: Toro un po’ distratti, Scorpione regnati dal caos

L’Oroscopo del 21 novembre annuncia ai nati sotto il segno dello Scorpione di prepararsi al caos. I Toro, invece, sono un po’ troppo deconcentrati, mentre i Gemelli devono impegnarsi di più

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Tutti i nodi vengono al pettine. Cercate di non esporvi troppo, specie dal punto di vista lavorativo, tanto prima o poi avrete modo di dimostrare la vostra buona fede. In amore evitate i conflitti, specie nella giornata di oggi, potrebbe esserci una certa difficoltà a risolverli.

Toro. Oggi siete meno concentrati del solito, specie per quanto concerne la sfera lavorativa. Evitate di prendere decisioni irremovibili, perché potreste essere governati da un po’ di impazienza e irrazionalità. In amore siate meno diretti, non tutti hanno voglia di ascoltare la verità.

Gemelli. Momento abbastanza favorevole in amore. Cercate di evitare le discussioni con i nati sotto i segni d’acqua, in quanto potreste fare fatica a uscirne vincitori. Nel lavoro, invece, presto ci sarà una resa dei conti. Ognuno riceverà quello che si merita, pertanto, datevi da fare.

Cancro. L’Oroscopo del 21 novembre esorta i nati sotto questo segno ad essere più lungimiranti. In campo lavorativo dovete essere di larghe vedute e dovete pensare in grande se volete “sistemarvi”. In campo amoroso, invece, potrebbe esserci qualche tensione.

Leone. Questa potrebbe essere una giornata dai risvolti inattesi, sia in positivo sia in negativo. Se volete evitare spiacevoli sorprese, non esponetevi troppo. Talvolta, mantenere una posizione neutrale può aiutare a non fare troppi danni. Nel lavoro non dovete abbassare la guardia.

Vergine. La giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da un certo risentimento. A volte avete come la sensazione che chi vi circonda non riesca a penetrare nella vostra testa e a comprendere esattamente cosa state pensando. Questo, però, è del tutto normale, pertanto, cercate di non essere troppo esigenti.

Previsioni 21 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi siete un po’ ostili nei confronti degli altri. Siete portati a valutare in modo negativo le persone che vi circondano e questo potrebbe pregiudicare le vostre relazioni. Onde evitare di dire cose di cui potreste pentirvi, contate fino a 100 prima di esprimere un parere, anche in campo professionale.

Scorpione. In certe occasioni il caos è l’unica risposta ai problemi. Talvolta, infatti, è necessario smuovere un po’ le acque per emergere e per risolvere delle questioni in sospeso. Cercate di non ostacolare i cambiamenti, lasciate che le cose scorrano nella direzione più opportuna.

Sagittario. Momento di ripresa in campo lavorativo per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 21 novembre vede chi è in attesa di avviare un nuovo progetto arrivare ad avere delle buone soddisfazioni. Questo è anche il periodo adatto per avanzare richieste, in quanto ci sono ottime opportunità di ricevere risposte positive.

Capricorno. Nonostante siete ancora un po’ scettici sia in amore sia nel lavoro, questo è un momento di rinascita. Siete pronti a rimettervi in gioco e presto arriveranno delle buone opportunità. Se avete da poco intrapreso una relazione, cercate di non gettarvi a capofitto e di valutare attentamente chi avete di fronte.

Acquario. Nel corso della giornata odierna siete un po’ troppo irascibili. Non siete dell’umore giusto, pertanto, non è il caso di cimentarvi in discussioni o chiarimenti. D’altra parte, anche le persone che vi circondano potrebbero essere tentate a spiattellarvi in faccia scomode verità. Prestate attenzione ai confronti.

Pesci. Momento favorevole per i sentimenti. I single potranno rimettersi in carreggiata, a patto che non si lascino condizionare troppo dalle esperienze passate. Anche in campo lavorativo si va verso un miglioramento. Coloro i quali lavorano in autonomia riceveranno belle sorprese.