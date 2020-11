Uomini e Donne, Veronica parla del presunto rapporto intimo con Nicola “Colpa di mio padre”

Tra le vicende che hanno appassionato maggiormente i telespettatori del trono over di Uomini e Donne c’è, sicuramente, quella che riguarda Veronica e Nicola. Quest’ultimo, nella sua ultima apparizione nel programma, ha dichiarato di aver fatto l’amore con la De Nigris.

La dama, dal canto suo, si è mostrata visibilmente imbarazzata ed ha negato le affermazioni del suo interlocutore. A distanza di un po’ di tempo, però, il magazine del programma è riuscito a raggiungere i diretti interessati e a strappare loro delle confidenze.

Intervista a Veronica su Uomini e Donne Magazine

In un’intervista con Uomini e Donne Magazine, Veronica e Nicola hanno fatto delle confessioni in merito al loro rapporto. Partendo dalla dama, quest’ultima ha dichiarato di essersi mostrata alquanto imbarazzata in puntata, quando Vivarelli ha parlato della loro intimità, a causa di suo padre. Nello specifico, la protagonista ha detto che i suoi genitori si sono separati quando lei aveva solo 6 anni. Per tale motivo, non è riuscita ad instaurare un rapporto molto confidenziale con la figura paterna.

Per tale motivo, dunque, ancora oggi la donna fa fatica a parlare con l’uomo della sua vita sentimentale. Ad ogni modo, nonostante questa confessione, la dama ha continuato a dire di non aver consumato un rapporto completo con il ragazzo. Tra i due c’è stato un avvicinamento alquanto forte, tuttavia, non sono mai andati fino in fondo. La De Nigris, però, non ha negato che ci erano molto vicini.

La versione di Nicola

Durante l’intervista con il magazine di Uomini e Donne, infatti, Veronica ha detto che, se la loro storia fosse continuata, è altamente probabile che si sarebbe arrivati a quello. Ascoltando la versione dei fatti di Nicola, però, continua a trapelare una versione differente. Il ragazzo, infatti, ha ribadito di essere andato a letto con la dama e ci ha tenuto a dire di aver avuto tutta la voglia di continuare la loro conoscenza.

Ad interrompere il rapporto, infatti, sarebbe stata la donna secondo il punto di vista di Vivarelli. Nicola, inoltre, ha anche detto che il suo imbarco in nave per lavoro è stato posticipato di circa un mese. In questo periodo, dunque, i due avrebbero potuto tranquillamente continuare a frequentarsi. Questo, però, non è avvenuto, in quanto pare che lei non sia stata più predisposta.