Il Paradiso delle signore spoiler 24 novembre: Marcello prende una decisione inaspettata

Nella puntata di martedì 24 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Marcello prenderà un’inaspettata decisione che turberà parecchio Salvatore. Adelaide e Silvia, invece, avranno un durissimo scontro sempre sulla questione relativa alla paternità del giovane Federico.

Al grande magazzino, intanto, ci sarà grosso fermento per l’evento legato al ciclismo. Vittorio deciderà di spiazzare e farà le veci di sua moglie Marta, dato che quest’ultima sarà ancora a New York. Luciano, dal canto suo, avrà una bella notizia.

Spoiler 24 novembre: la decisione di Marcello

Gli spoiler della puntata del 24 novembre del Paradiso delle signore rivelano che Silvia deciderà di affrontare nuovamente Adelaide. La signora Cattaneo non sarà disposta a farsi mettere i piedi in testa dalla contessa, per tale ragione, si recherà da lei per dare luogo ad un altro alterco parecchio animato. Luciano, dal canto suo, riuscirà finalmente a trovare una nuova casa in cui andare a vivere in tranquillità lontano da sua moglie. Il ragioniere, quindi, deciderà di cimentarsi appieno nella relazione che lo unisce alla sua amata Clelia.

Su di un altro versante, invece, vedremo che Marcello farà di tutto per convincere Roberta ad accettare di seguire la professoressa Barone a Bologna. Il ragazzo, per riuscire nel suo intento, dirà di essere disposto a compiere un passo molto importante. Il giovane vuole partire con la fanciulla. Marcello comunicherà a Salvatore la sua decisione di lasciare Milano per amore e, di conseguenza, interrompere anche il suo lavoro in caffetteria.

Grande fermento al Paradiso delle signore

Questa decisione, chiaramente, scuoterà parecchio l’animo del giovane Amato. Il figlio di Agnese, infatti, si mostrerà parecchio contrario a questa iniziativa e non esiterà di manifestare tutto il suo dissenso nei confronti dell’amico. Intanto, al Paradiso delle signore ci sarà grosso fermento nella puntata del 24 novembre. L’evento dedicato al ciclismo, che vede come protagonista l’atleta e ingegnera Yermolayeva, sarà sempre più vicino, pertanto, bisognerà darsi molto da fare.

Vittorio, dal canto suo, deciderà di fare le veci di Marta e si cimenterà nel ruolo di pubblicitario. Il direttore dello shopping center, dunque, comincerà ad effettuare lui stesso gli scatti per la campagna pubblicitaria in assenza della sua amata, la quale continuerà ad essere impegnata nel progetto a New York. Pietro rimarrà molto colpito dall’impegno mostrato da suo zio. Che questo possa smuovere il ragazzo e condurlo sulla retta via?