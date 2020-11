Selvaggia Roma e Dayane sparlano di Elisabetta Gregoraci: “Ha tradito Briatore? Se non fosse per lui…”

Selvaggia Roma ha scatenato il caos al Grande Fratello Vip 5

A quanto pare Selvaggia Roma è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5 con lo scopo di far perdere le staffe ad Elisabetta Gregoraci. Fino ad ora e sta portando a termine il suo scopo alla perfezione: la soubrette calabrese è fuori di sé.

Infatti, dopo aver fatto scoppiare una forte discussione dal Cucurio, stavolta l’influencer si è messa a sparlare dell’ex moglie di Flavio Briatore in giardino mentre era insieme a Dayane Mello. In pratica, la ragazza ha provato in tutti i modi di farle dire qualcosa di compromettente nei confronti della 40enne. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’è si sono dette le due gieffine.

Lo sfogo dell’influencer contro Elisabetta Gregoraci

Trovandosi in giardino con Dayane Mello, Selvaggia Roma ha detto di trovare Elisabetta Gregoraci molto costruita e falsa. Per lei la soubrette calabrese non è naturale e schietta. “Ma se lei non fosse stata con Briatore? Ci pensavo ieri. Cosa avrebbe fatto. Ok che è una bella donna, ma io non parlo dell’estetica. Vorrei capire i suoi percorsi. Diciamo che è una domanda a cui non trovo una risposta. Io non so bene i suoi percorsi, però mi chiedo da spettatrice cosa avrebbe fatto senza di lui”, ha detto l’influencer.

Quest’ultima, inoltre, ha detto che non la conosce nemmeno. Ha visto un programma dove si allenava e doveva ballare, lavorava con un suo caro amico che conosce da vent’anni. “Secondo te è sempre stata rispettosa? Dici che l’ha tradito?”, ha chiesto la Roma alla modella brasiliana. (Continua dopo il video)

Le domande del giovedì sera #GFVIP pic.twitter.com/8dvJ5RiN1U — Il Grande Flagello (@grande_flagello) November 19, 2020

La reazione di Dayane Mello alle parole di Selvaggia Roma

E se la scorsa settima si è scagliata contro Elisabetta Gregoraci, stavolta Dayane Mello si è trattenuta. Infatti, la modella brasiliana si è limitata a dire che il rapporto con la soubrette calabrese ha modificato in peggio l’ex Velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli.

“Lei si sente supportata e fa questo percorso qui. Pierpaolo purtroppo per colpa sua non calcola più nessuno nella casa, ormai è solo amico di Andrea ed Enock. Si attaccano tutti a lei perché in puntata è sempre presente con questa storia che non c’è“, ha detto l’ex compagna di Stefano Sala.