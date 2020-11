Patrizia De Blanck minaccia Stefania Orlando: “Non finisce qui, tanto io giro nei posti…” (VIDEO)

Patrizia De Blanck finge con Stefania Orlando

Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che lunedì scorso per la prima volta Patrizia De Blanck è finita in nomination. Subito dopo la lunga diretta su Canale 5 Stefania Orlando si è recata nella stanza privata della nobildonna, dalla quale tra l’altro uscirebbe cattivo odore, per confessare di averla votata.

Stranamente, la Contessa che qualche minuto prima aveva avuto un acceso scontro con Giulia Salemi colpevole di averla nominata, è sembrata abbastanza calma. Rivolgendosi all’ex conduttrice Rai, l’80enne le ha detto: “Tranquilla tesoro va bene così adesso vado a dormire“.

La nobildonna si scaglia contro la conduttrice

Naturalmente l’atteggiamento di Patrizia De Blanck nei confronti di Stefania Orlando era tutta una finta. Infatti, giovedì pomeriggio la Contessa non si è morsicata la lingua sputando veleno sull’ex di Andrea Roncato. “Lei non mi è piaciuta. Lei viene dalla puntata precedente mi dice: “Non mi nominare ti prego che c’è mio marito”. Questa volta gliel’ho detto: non ti nomino. E mi nomina lei. Non è una cosa da ridere. Io gli tolgo l’amicizia. Quando succedono queste cose io l’amicizia la levo. Con voi ci scambieremo il numero di telefono. Poi questa viene alla porta e con aria contrita mi dice che mi ha nominata. Ma che ca**o, ma vai a fare in cu**”.

In pratica la nobildonna non vuole essere più amica della Orlando e nemmeno la fila. “Anzi, tanto poi io giro nei posti… non finisce, eh. Me la sono legata al dito. Perché poi è per colpa sua che io sto in nomination. Non te lo consento”, ha tuonato la madre della contessina Giada. (Continua dopo i video)

“Amicizia”? “Continuare a frequentarci fuori”?

Ma se la Contessa ogni volta che entrava qualcuno di nuovo (s)parlava di Stefania come se non ci fosse un domani. A Patrì, noi le cose non le dimentichiamo. Salutame a soreta. #GFVIP pic.twitter.com/m7vPeHJouj — 𝑀𝒜𝑅🦊|| 𝕞𝕚𝕤𝕤 𝕔𝕙𝕒𝕟𝕒𝕟𝕕𝕝𝕖𝕣 𝕓𝕠𝕟𝕘 (@MarcomeMarmorto) November 19, 2020

La Contessa minaccia di farla pagare a Stefania per la nomination anche fuori dal GF@SimoGianlorenzi #GFVIP pic.twitter.com/4dTuLZOs1k — Fabulouso (@fable80) November 19, 2020

Il marito di Stefania Orlando contro la Contessa

Il duro attacco della Contessa non è piaciuto per nulla al pubblico, ma in particolare al marito di Stefania Orlando. Infatti, all’esterno della casa del Grande Fratello Vip 5 ha immediatamente replicato alle dure accuse uscite dalla bocca di Patrizia De Blanck.

“Vai, vai a fare terra bruciata a Stefy, vai tesoro…puoi iniziare già da lunedì! Sappi che su Twitter te la sei già fatta da sola la terra bruciato attorno…e Twitter è il mondo quello vero“, ha tuonato l’uomo prendendo le difese della sua dolce metà e scagliandosi contro l’80enne.