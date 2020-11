Elettra Lamborghini posta degli piccanti: “Sposata ma non castrata…” (FOTO)

Elettra Lamborghini posta degli scatti bollenti su IG

Nelle ultime ore Elettra Lamborghini è tornata a far parlare di sé. La ricca ereditiera bolognese ha voluto nuovamente provocare il suo folto numero di follower su Instagram, oltre sei milioni, con una serie di foto piccanti.

“Sposata ma non castrata”, ha precisato l’ex giudice di The Voice of Italy che la scorsa estate si è sposata con il noto dj Afrojack. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha condiviso la simpatica ragazza sul noto social network.

La ricca ereditiera e il dj innamorati pazzi

Ebbene sì, Elettra Lamborghini è tornata a lasciare i suoi seguaci senza parole condividendo su Instagram una serie di foto molto piccanti e sensuali. In pratica, l’ex giudice di The Voice of Italy si è mostrata sul social con un mini vestito dalla scollatura vertiginosa e che lasciava pochissimo spazio all’immaginazione. Come era prevedibile, gli scatti in questione hanno fatto il pienone di cuoricini rossi e tantissimi commenti da parte dei follower, in particolare quelli di sesso maschile.

Poi, con la sua solita ironia la ricca ereditiera bolognese ha scritto questo su IG: “Sposata ma non castrata”. Ricordiamo, infatti, che lo scorso 26 settembre la cantante e dj Afrojack, è ovvero Nick Van De Wall, si sono sposati con una sontuosa cerimonia in una villa affacciata sul lago di Como. L’organizzatore della cerimonia nuziale è stato il noto wedding planner Enzo Miccio. (Continua dopo il post)

Elettra Lamborghini e Afrojack hanno fatto un breve viaggio a Dubai

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, Elettra Lamborghini è il marito Afrojack non si sono potuti concedere una vera e propria luna di miele per via. Per questo motivo i due sposini hanno passato qualche giorno a Dubai dove la ricca ereditiera si è lasciata fotografare dalla sua dolce metà con addosso dei bikini molto provocanti.

È palese che i due si amano alla follia, ma rientrati dalla breve vacanza hanno ripreso i rispettivi impegni professionali passando meno tempo insieme. Ricordiamo che il dj le aveva fatto la proposta di matrimonio lo scorso Natale, e la cantante ha passato il periodo di lockdown per l’emergenza sanitaria ancora in corso a sistemare i preparativi per la cerimonia nuziale.