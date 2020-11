Uomini e Donne cosa vedremo oggi: Maurizio esce con Valentina, Armando litiga con Brunilde

Le anticipazioni di oggi, lunedì 23 novembre, di Uomini e Donne rivelano che si partirà con un nuovo filmato di Gemma, durante il quale la dama si sfogherà per gli attacchi di Tina. Nello specifico, la donna coinvolgerà anche Maurizio nel suo sproloquio.

Armando, invece, continuerà ad uscire con Brunilde, ma tra i due le cose non andranno esattamente nel migliore dei modi. Maria, poi, informerà il cavaliere del fatto che sia giunta per lui una nuova corteggiatrice.

Oggi a Uomini e Donne: Gemma resta a casa

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che la conduttrice partirà dal solito filmato di sfogo di Gemma Galgani. La dama, stavolta, si sfogherà con Maurizio e non con la redazione del programma. La destinataria dei suoi attacchi sarà, come sempre, Tina Cipollari. In particolare, Gemma dirà di non riuscire più a sopportare le continue frecciatine dell’opinionista che, anche se non è presente in studio, non le fa certamente avvertire la mancanza.

La Galgani, però, continuerà ad essere vicina anche a Biagio e non saprà da quale parte propendere. A causa della sua indecisione, la protagonista non darà luogo a nessuna esterna. Maurizio, dal canto suo, dirà di essere uscito con Valentina e di essersi trovato davvero molto bene. Tra i due sembrerà stia nascendo qualcosa di interessante e questo comprometterà parecchio lo stato d’animo di Gemma.

Lite tra Armando e Brunilde

Restando sempre in tema di trono over, invece, nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo anche cosa è accaduto tra Armando e Brunilde. I due hanno avuto uno screzio nella precedente puntata del talk show e, a quanto pare, la situazione non è cambiata. Nel dettaglio, il napoletano dirà di non apprezzare alcuni modi di fare un po’ troppo aggressivi della dama. Per tale motivo, ammetterà di non essere sicuro di voler continuare a corteggiarla.

A quel punto interverrà Leonardo il quale dirà di aver dato luogo ad un’esterna molto piacevole con la donna. I due hanno cenato insieme a casa di lui e dopo sono rimasti in atteggiamenti molto teneri sul terrazzo dell’abitazione. Dopo poco, Maria informerà il giovane circa l’arrivo di una nuova dama venuta per corteggiare sia lui sia Gianluca. La donna in questione si chiama Marianna e entrambi diranno di essere disposti a conoscerla più a fondo.