GF Vip, Selvaggia Roma contro la fidanzata di Enock: “Sei cornuta” (VIDEO)

Selvaggia Roma dà della cornuta alla fidanzata di Enock

La scorsa settimana, qualche ora dopo il suo ingresso al Grande Fratello Vip 5, Selvaggia Roma ha confessata di essersi baciata in estate con Enock Barwuah. Una rivelazione che ha letteralmente fatto arrabbiare il fratello di Mario Balotelli, il quale ha negato più volte. Per tale ragione, nella diretta di venerdì su Canale 5, Alfonso Signorini si è collegato con la fidanzata dello sportivo. Quest’ultima, direttamente da casa sua ha espresso il suo parere tutta questa vicenda, affermando di non credere per nulla alle parole della influencer, la quale non l’ha presa affatto bene.

Infatti, la gieffina non non è rimasta a guardare replicando in modo chiaro e netto: “Onestamente non capisco perchè tu pensi che io abbia detto delle bugie…Confermo che il bacio c’è stato…Che ti devo dire? Che sei cor*uta non lo so…Problemi vostri…”. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto in trasmissione è in casa. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da tuttosulgossipetelevione (@tuttosulgossip_etelevisione)

Scintille tra Selvaggia ed Enock

Nonostante l’attacco diretto di Selvaggia Roma, la fidanzata di Enock Barwuah non si è scomposta per nulla, anzi è scoppiata a ridere. Subito dopo la giovane ha deciso di punzecchiare la concorrente del Grande Fratello Vip 5, lanciandole una frecciata velenosa: “Con tutti questi baci magari hai baciato pure me…Chissà…”.

La battuta del fratello di Mario Balotelli ha ancora sempre di più la tensione all’interno della casa più spiata d’Italia. Infatti, lo sportivo e l’ex di Francesco Chiofalo hanno avuto una forte discussione davanti a tutti. E neppure il conduttore Alfonso Signorini è riuscito a farli calmare e portare l’ordine tra i due gieffini.

Pupo rimprovera Enock e gli altri concorrenti maschi del GF Vip 5

Subito dopo, il padrone di casa Alfonso Signorini ha chiesto un’opinione su tutta questa vicenda all’opinionista Pupo, il quale non ha fatto mistero di essere davvero particolarmente deluso dall’atteggiamento di Enock Barwuah: “Bastava ammettesse…Un bacio? E capirai…Quante ne ho baciate io…Mia moglie non ha mai detto nulla…”.

Ma non è finita qui, infatti Enzo Ghinazzi ha rimproverato anche ha tutti gli inquilini maschi del Grande Fratello Vip 5: “Un po’ tutti stanno facendo una brutta figura…”. Il cantante avrà ragione?