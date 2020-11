Amici, Lorella Cuccarini sbotta con un allievo e punge la Celentano: “Non devi farlo”

Lorella Cuccarini bacchetta Riccardo Guarnaccia

I sedici allievi della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi hanno iniziato le lezioni da ben una settimana. Nonostante sono trascorsi solo sette giorni già non sono mancati i momenti di tensione. Nello specifico, nella fascia quotidiana del talent show in onda su Italia 1, il pubblico ha avuto modo di conoscere una Lorella Cuccarini davvero arrabbiata. A far perdere le staffe alla new entry 20 è stato l’allievo di ballo Riccardo Guarnaccia.

Durante l’incontro tra la professoressa di danza e il ragazzo, la soubrette romana lo ha rimproverato. Lo sgrido è avvenuto a causa del suo atteggiamento avuto a scuola. L’ex conduttrice de La vita in diretta ha mostrato delle clip in cui lui si mette davanti la telecamera e ironizza. Per tale ragione la Cuccarini ha sbottato così: “Non devi utilizzare le telecamere per il privato. Tu non devi fare spettacolo. Lo spettacolo lo devi fare sul palco”.

Il consiglio all’allievo di ballo

A quel punto, Riccardo Guarnaccia si è giustificato con Lorella Cuccarini dicendole che il suo modo di fare è legato alla sua di mostrare leggerezza al pubblico di Amici 20. Una motivazione che non è stata gradita alla nuova insegnante di danza. “Tu devi essere te stesso. Non devi rappresentarti in nessun modo, non ne hai bisogno”, ha asserito Lorella Cuccarini.

Quindi, l’allievo però, in un primo momento ha preso con leggerezza le parole della soubrette capitolina. Di conseguenza, quest’ultima ha cambiato atteggiamento diventando più seria: “Voglio darti un consiglio, non perdere mai di vista quello che stai facendo. Il banco ve lo dovete difendere”.

Lorella Cuccarini rimprovera Riccardo menzionando Alessandra Celentano

Ma non è finita qui. Infatti, Lorella Cuccarini ha voluto fare chiarezza su un altro punto con Riccardo Guarnaccia.la new entry ha voluto parlare su qualcosa che è accaduta al primo appuntamento di Amici 20 in onda sabato scorso. Infatti, quando l’allievo ha terminato la sua performance, il suo sguardo era rivolto più ad Alessandra Celentano e Veronica Peparini e alla stessa Lorella. Addirittura le prime due non lo volevano nel talent show, mentre quest’ultima si.

Per questo motivo, la nuova professoressa gli ha detto: “Sono rimasta un po’ di stucco. Tu non devi lavorare per convincere la Celentano, ma il pubblico”. In questi primi giorni di scuola l’ex padrona di casa de La vita in diretta si è soffermata di più a conoscere tutti gli aspiranti danzatori. Oltre al rimprovero a Riccardo, l’ex collega di Alberto Matano si è commossa per quello che le ha raccontato Martina Miliddi.