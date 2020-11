GF Vip, Pierpaolo Pretelli stronca Elisabetta Gregoraci: “Non sono il tuo uomo” (VIDEO)

Selvaggia Roma ha allontanato Pierpaolo Pretelli da Elisabetta Gregoraci

Venerdì sera su Canale 5 è andato in onda la ventesima puntata del Grande Fratello Vip 5. In quell’occasione il padrone di casa Alfonso Signorini ha fatto vedere agli inquilini alcuni video con l’accesa discussione che ha visto protagoniste Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma.

Una lite che ha coinvolto anche l’ex Velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli che, nel corso della puntata sulla rete ammiraglia Mediaset, ha espresso dei giudizi alla soubrette calabrese che non sono di certo passate inosservate al numeroso pubblico. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

La soubrette calabrese contro l’ex Velino di Striscia la Notizia

Senza ombra di dubbio l’ingresso di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 5 ha scatenato una serie di malcontenti all’interno della casa più spiata d’Italia. Inoltre, il suo arrivo ha raffreddato l’amicizia speciale che in questi primi due mesi si era creata tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. In uno dei filmati trasmessi su Canale 5 si sente la conduttrice di Battiti Live dire: “Possibile che Pierpaolo non prenda mai una posizione? Non ha carattere. A me non piacciono gli uomini senza carattere. Io sono stata con Briatore che aveva due pal** così“.

Affermazione che non è piaciuta per niente all’ex Velino di Striscia la Notizia che, ad Alfonso Signorini, ha replicato: “Innanzitutto vorrei dire a Elisabetta che anche se non ho le pal**, non sono il tuo uomo. Sono un amico quindi non penso ti cambi qualcosa se ho le pal** o meno. Dopo questa basta, io sono stanco”.

La replica di Pierpaolo Pretelli alla Gregoraci

Ma non è finita qui. Infatti, immediatamente dopo il conduttore Alfonso Signorini ha domandato a Pierpaolo Pretelli di prendere una posizione nella discussione che giorni fa Elisabetta Gregoraci ha avuto con Selvaggia Roma.

A quel punto l’ex Velino di Striscia la Notizia ha risposto così: “Io in questi ultimi due giorni sto dalla parte di Pierpaolo. Mi sono raffreddato con Elisabetta e non parlo con Selvaggia. Sono dalla parte di Pier finalmente”. L’ex moglie di Flavio Briatore, invece, qualche istante prima aveva asserito: “Siamo un po’ freddi ma ci siamo parlati e abbiamo chiarito. Non voglio litigare con lui a causa di altre persone”.