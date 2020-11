Belen Rodriguez umiliata: “Tutti vorrebbero chia*are con lei, ma nessuno la vuole…”

Rocco Siffredi menziona Belen Rodriguez

Nel nuovo numero del periodico Mowmag, l’attore a luci rosse Rocco Siffredi è contenuta una lunga intervista. In quell’occasione l’ex naufrago ha parlato di Belen Rodriguez e dei suoi numerosi flirt, tra i quali quello che la soubrette argentina ha avuto con il motociclista della Moto GP Andrea Iannone.

E proprio quest’ultimo è stato squalificato per ben quattro anni per doping e, per tale ragione ha ricevuto il tapiro d’oro da Valerio Staffelli. Il porno attore, nel commentare la notizia, ha parlato anche dell’ex moglie di Stefano De Martino, che ha avuto una lunga relazione sentimentale con il centauro. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato il professionista.

L’attore a luci rosse parla di Belen e Andrea Iannone

Intervistato dal periodico Mowmag, Rocco Siffredi ha dichiarato: “Ci vuole una patente molto più importante perché quella costa, è difficile da gestire. Ti manda al manicomio! Ecco, purtroppo questo ragazzo ha avuto la sfortuna di essere invidiato dall’Italia intera per Belén. Però alla fine gestirla è dura. Molto dura, con tutto il bene che le voglio”.

Ma lo sfogo dell’attore è produttore a luci rosse non è terminato qui. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha continuato così: “Ragazzi, in Italia tutti vorrebbero chia**re con Belén, ma nessuno ci si vuole innamorare. L’unico che ci è cascato è stato lui. lo dico con tutta la simpatia, non voglio essere cattivo, però voglio dire. Per portare Belén non va bene la patente che hanno ‘sti ragazzi!”.

La complicata vita sentimentale di Belen Rodriguez

Dopo essersi lasciata nuovamente con Stefano De Martino, Belen Rodriguez in estate si è consolata con l’imprenditore partenopeo Gianmaria Antinolfi, ma il flirt è durato poco tempo. Successivamente, la conduttrice di Tu sì que vales ha ritrovato il sorriso con il suo nuovo compagno, Antonio Spinalbese. Sul web e sui vari social network sono pieni delle loro foto insieme.

Addirittura, di recente la soubrette argentina è uscita allo scoperto mostrandosi sul suo account Instagram mentre di baciavano. Un sentimento nato a fine estate tra l’ex moglie di Stefano De Martino e il parrucchiere che lavora nel centro di Milano. Stavolta sarà la volta buona per la sorella maggiore di Cecilia e Jeremias?