GF Vip, il lutto di Stefania Orlando: una scomparsa drammatica raccontata in diretta (VIDEO)

Stefania Orlando parla della sua migliore amica

Chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che Stefania Orlando è una delle concorrenti ancora in gioco. Di recente, la conduttrice che venerdì sera ha avuto uno scontro con Patrizia De Blanck, si è lasciata andare ad un racconto davvero commovente.

La professionista ha aperto il suo cuore toccando un argomento molto dolente della sua vita. Purtroppo, una morte ha portato la gieffina all’apertura di una ferita che, nonostante siano passati diversi anni, non si è mai ricucita. Un dolore lacerante per la soubrette che rimane vivo ancora oggi. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di drammatico all’ex moglie di Andrea Roncato.

La tragica morte di Alessandra, amica stretta della gieffina

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando ha confessato che la sua migliore amica Alessandra nel 2006 è venuta a mancare a causa di un cancro. Le due si erano conosciute in agenzia immobiliare, e sin da subito hanno stretto una forte amicizia. Quando se l’è trovata davanti la conduttrice ha pesato che aveva incontrato una donna meravigliosa. Era solo una 18enne, tuttavia il loro rapporto era molto saldo, si vedevano insieme in un futuro. A causa di un brutto male, però, questo legame si è spezzato per sempre.

La gieffina tra le lacrime ha raccontato una storia molto difficile. Quando Alessandra è stata ricoverata in ospedale le diceva sempre di aggiornala su come stavano veramente le cose perché si fidava solamente di lei. Nonostante la raccomandazione, la donna è stata costretta a dire delle bugie per non intristire il volto della sua amica. Dopo la morte di quest’ultima, l’ex di Roncato, ha ammesso di essere crollata del tutto.

La rinascita di Stefania Orlando grazie alla presenza del marito Simone

Simone, l’attuale consorte della concorrente del Grande Fratello Vip 5 è proprio quella persona che la sua amica Alessandra avrebbe voluto stesse accanto a lei. Dopo aver fatto questa commovente confessione, l’ex conduttrice Rai ha potuto abbracciare la sua dolce metà.

Grazie a quest’ultimo, la gieffina dopo un periodo nero è riuscita a ritrovare il sorriso sulle labbra. Le parole dell’uomo le hanno dato la carica giusta per riprendere la sua vita in mano e continuare ad affrontare questa dura sfida.