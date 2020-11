Oroscopo 22 novembre 2020 classifica: Cancro fanno faville in amore, Vergine turbati

Ottima ripresa per i nati sotto il segno del Cancro secondo l’Oroscopo del 22 novembre 2020. Gli Scorpione, invece, saranno travolti dalla passione. Tensioni per Vergine e Gemelli

Oroscopo primi sei segni

1 Cancro. Bella ripresa per i nati sotto il segno del Cancro. In amore potrete tornare finalmente a rivedere la luce. Le relazioni in crisi potrebbero trovare un punto d’incontro, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti. Anche nel lavoro cominciano a smuoversi delle cose.

2 Scorpione. Venere nel segno vuol dire una sola cosa: passione. La giornata odierna sarà caratterizzata da una forte carica erotica che troverete sicuramente il modo di esternare. Al contempo, però, sarete anche molto gelosi e guardinghi. Cercate di non sollevare polemiche inutili in amore.

3 Sagittario. Questa domenica sarà particolarmente produttiva per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 22 novembre, infatti, denota una certa tendenza ad aspirare sempre al meglio. Dal punto di vista lavorativo farete fatica ad accontentarvi. Lo stesso potrebbe accadere anche per i sentimenti, prestate un po’ di attenzione in più in questo secondo caso.

4 Ariete. Oggi potreste fare degli incontri interessanti dal punto di vista sentimentale. Se siete single, è il momento opportuno per gettarvi in nuove conoscenze. Dal punto di vista lavorativo, invece, siete un po’ distratti. Cercate di riposare oggi in modo da essere carichi per l’inizio settimana.

5 Bilancia. Se avete qualche problema personale, oggi sarete in grado di trovare una soluzione. In amore, invece, ci saranno buone opportunità per chiarire eventuali conflitti. Dal punto di vista lavorativo sarete parecchio brillanti. Oggi potrebbero venirvi in mente delle idee molto interessanti.

6 Pesci. Giornata abbastanza tranquilla per i nati sotto il segno dei Pesci. In questa domenica sarete molto generosi e propensi alle interazioni sociali. Nel lavoro sono favoriti coloro i quali svolgono attività che hanno a che fare con il mistero e con tutto ciò che è spirituale.

Previsioni 22 novembre 2020 ultime sei posizioni

7 Leone. Dopo aver vissuto dei giorni un po’ stressanti sotto diversi punti di vista, finalmente, potete tirare un sospiro di sollievo. La giornata sarà piuttosto tranquilla. Nel lavoro, invece, potrebbe sorgere qualche intoppo. Cerate di mantenere la calma e di evitare scelte affrettate.

8 Vergine. Giornata un po’ sgradevole per quanto riguarda i sentimenti. Vi sentite un po’ agitati per qualcosa. Il vostro stato d’animo potrebbe influenzare negativamente la vostra vita sociale. Nel lavoro, invece, è il momento adatto per mettersi in gioco. Recuperate le forze psicologiche e datevi da fare.

9 Acquario. L’Oroscopo del 22 novembre vi esorta a stare lontano dalle discussioni. Oggi siete abbastanza polemici e facilmente irritabili, per questo motivo, non sarà affatto difficile scontrarsi con voi. Anche in famiglia potrebbero sorgere delle discussioni causate essenzialmente dalle divergenze di pensiero.

10 Capricorno. Giornata un po’ pensierosa per i Capricorno. Oggi sentite il bisogno di chiudervi un po’ in voi stessi e fare un’analisi introspettiva. La cosa potrebbe rivelarsi anche parecchio interessante perché vi aiuterà a comprendere cosa ci sia di sbagliato nella vostra vita e nelle vostre relazioni.

11 Toro. Oggi qualcuno potrebbe farvi perdere le staffe. Cercate di non dare troppo peso ai giudizi altrui, oppure rischierete di arrabbiarvi per un nonnulla. In amore dovete essere meno rancorosi. Nel lavoro, invece, è necessario rivedere un po’ le finanze. Non fate spese inutili.

12 Gemelli. Domenica non propriamente ottima dal punto di vista sentimentale. Potrebbe nascere qualche discussione e tensione con il partner. In famiglia potreste essere un po’ troppo scostanti. Cercate di essere un po’ più espansivi. Nel lavoro dovete fare attenzione, un progetto potrebbe andare storto.