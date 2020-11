Massimiliano Morra assente nella puntata del GF Vip, lui: “Problemi personali” ma il web non gli crede (VIDEO)

Nella puntata di venerdì 20 novembre del GF Vip Massimiliano Morra era assente dallo studio. Questo avvenimento ha generato molto clamore sul web. In molti, infatti, hanno cominciato a domandarsi quale potesse essere il motivo.

A svelare quanto accaduto è stato il diretto interessato attraverso un messaggio sui social. In seguito, durante un’intervista rilasciata su Chi il giovane ha precisato ulteriormente la vicenda. Molti utenti del web, però, hanno messo in discussione le sue parole.

I motivi dell’assenza di Massimiliano al GF Vip

L’assenza di Massimiliano Morra durante l’ultima messa in onda del GF Vip ha generato non poco clamore. Si può dire, infatti, che generi più sgomento la sua assenza che la sua presenza. Ad ogni modo, l’attore ha annunciato ai fan di avere dei problemi personali che, purtroppo, gli hanno impedito di essere a Roma quella sera. In seguito, il giovane ha rilasciato anche un’intervista al magazine Chi dove ha ulteriormente chiarito la vicenda. Il giornalista gli ha chiesto come mai non fosse riuscito a presenziare in studio e Morra ha detto di aver avuto dei piccoli impedimenti.

Nella puntata di lunedì, però, sarà sicuramente nel parterre degli eliminati di questa edizione del reality show. Ad ogni modo, diversi telespettatori hanno messo in dubbio le parole del ragazzo. Deianira Marzano, ad esempio, ha detto di non credere affatto alle giustificazioni di Morra. La donna è convinta che Massimiliano abbia disertato la puntata in quanto non si è sentito a suo agio durante l’esperienz8a e non è riuscito ad emergere. Queste, però, restano solo supposizioni al momento. (Continua dopo la foto)

L’intervista di Morra

Tornando all’intervista, l’ex gieffino ha parlato molto anche dell’esperienza vissuta in casa e di cosa pensa di alcuni concorrenti. Nel dettaglio, ha detto di essere rimasto un po’ deluso per come si è comportata Adua in alcune occasioni. In seguito, ha parlato anche di Guenda Goria ed ha ammesso che, se non fosse stato felicemente fidanzato, avrebbe sicuramente puntato gli occhi sulla figlia di Maria Teresa Ruta.

Il motivo risiede nel fatto che la trova molto simile a lui caratterialmente. Infine, Massimiliano Morra ha parlato anche delle presunte strategie che si verificano nella casa del GF Vip. In particolare, il ragazzo ha confermato di aver avuto spesso la percezione che ci si mettesse d’accordo sulle nomination da fare in modo da sbarazzarsi dei personaggi meno graditi da alcuni membri del gruppo.