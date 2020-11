DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni domenica 29 novembre: notte romantica tra Can e Sanem

Appuntamento domenicale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la popolare serie tv turca con protagonisti assoluti Can Yaman e Demet Ozdemir. Ricordiamo che da un paio di settimane la soap opera non va più in onda il sabato pomeriggio perché è tornato il talent show Amici di Maria De Filippi, prendendone il suo posto.

Cosa accadrà nello sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir? Al momento dovrebbe essere trasmessa solo la domenica pomeriggio, dopo Una Vita e prima di Domenica Live di Barbara D’Urso, poi da metà dicembre al posto di Pomeriggio Cinque perché andrà in ferie per il Natale. Cosa accadrà la prossima settimana? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia.

Sanem vuole riconquistare Can

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda domenica 29 novembre 2020, svelano che dopo aver scoperto l’inganno Can partirà per il resort. A quel punto, Sanem con l’aiuto della sorella maggiore Leyla ed Emre, lo raggiungerà in incognito, fingendosi nello stesso luogo per partecipare ad un seminario. Il suo piano funzionerà? La giovane aspirante scrittrice e l’affascinante fotografo parteciperanno ad un corso sui rapporti d’amore.

Attraverso dei giochi i due protagonisti della soap opera turca riusciranno ad avvicinarsi fisicamente ma il Divit sembrerà sempre distante dalla sua Aydin. Il primogenito di Aziz non riesce proprio a dimenticare la grossa bugia che la sua amata le ha detto, ovvero di aver venduto il profumo all’imprenditore italo-francese Enzo Fabbri per farlo uscire dal carcere. Il seminario che frequenteranno i due prevederà una cena romantica. La faranno insieme?

Can e Sanem quasi al bacio, Polen rovina tutto

Gli spoiler di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Can, nel vedere entrare la sua amata Sanem in abito bianco ne resterà estasiato. A quel punto il fratello maggiore di Emre la inviterà a cenare e subito dopo a ballare. Tra la giovane aspirante scrittrice e il fotografo ci saranno dei momenti di tenerezza ma ad un tratto, durante un ballo, il Divit deciderà di andare a riposarsi lasciando la Aydin da sola.

Con la scusa di sentire freddo nella sua stanza, Sanem entrerà nella suite del ragazzo e si metterà al suo fianco. I due trascorreranno la notte insieme ma al mattino, mentre staranno per baciarsi, entrerà Polen e rovinerà il momento romantico.