Massimiliano Morra svela la bugia di Adua, poi la stronca: “Fuori dalla casa ho visto video brutti”

Massimiliano Morra parla di Adua Del Vesco

Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco si sono ritrovati al Grande Fratello Vip 5. Infatti, dopo un avvio burrascoso con accuse reciproche, i due attori si sono avvicinati facendo scoppiare l’AresGate. I due gieffini, dopo aver confessato di non essere mai stati fidanzati, hanno costruito un bel rapporto.

Tuttavia, la professionista messinese ha fatto uno scivolone con l’outing in diretta., dicendo che secondo lei Massimiliano fosse gay. Nonostante tutto, l’artista napoletano l’ha perdonata e da allora le cose tra loro sembravano andare molto bene tra loro.

L’attore napoletano deluso dalla collega

Ora che Massimiliano Morra è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 5 ha visionato dei video in cui Adua Del Vesco sparla di lui. Intervistato a Casa Chi, l’ex concorrente del reality show di Canale 5 ha detto che quando lui ha lasciato il programma ha visto delle clip. La gieffina ha detto delle cose sul suo finto ex e per tale ragione ha iniziato a mettere in dubbio la sua sincerità. Secondo l’attore, Rosalinda abbia influenzato tutta gli altri inquilini su determinate cose che non sono per nulla vere.

Di conseguenza questa cosa avrebbe influito molto nel suo percorso al GF Vip 5. “Io per due anni non le ho parlato, ma leggevo qualcosa sui giornali. Sapevo dei suoi problemi, ma da persona buona quale sono ho sempre voluto il suo bene. Nella casa poi sono stato come un fratello maggiore. La spronavo, la motivavo e le stavo vicino. Mi è dispiaciuto vedere determinate clip dove Adua non ha parlato bene di me. Lei avrebbe dovuto venire a dirmele in faccia certe cose e quindi mi è dispiaciuto”, ha asserito l’ex gieffino.

Massimiliano Morra smaschera Rosalinda Cannavò

Intervenuto a Casa Chi, Massimiliano Morra ha detto anche che Adua Del Vesco è stata poco onesta nel raccontare cosa è accaduto tra loro anni fa. Secondo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 anche la collega messinese aveva un’interesse nei suoi confronti quando lavorava insieme.

“Il nostro percorso è iniziato in salita. Non ci vedevamo e parlavamo da due anni. Lei mi ha dipinto come il mostro come avessi fatto chissà cosa. La realtà è che io l’avevo solo corteggiata in maniera molto assidua. Lei non ha mai voluto ammettere che anche da parte sua c’era un interessamento, altrimenti io non sarei partito“, ha concluso l’attore partenopeo.