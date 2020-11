Uomini e Donne registrazione 21 novembre 2020: balletto sensuale di Gemma, telefonata a sorpresa per Davide

La registrazione del 21 novembre di Uomini e Donne è stata molto movimentata. Al trono over si sono verificate diverse discussioni, che hanno visto coinvolti Armando, Michele, Roberta, Riccardo ed altri esponenti del parterre. Gemma, invece, ha fatto un balletto per Maurizio.

Al trono classico, invece, Davide ha ricevuto una telefonata a sorpresa in studio che l’ha lasciato senza parole. Sophie si è trovata molto bene con alcuni suoi corteggiatori, mentre Gianluca pare abbia trovato finalmente un suo equilibrio.

Registrazione 21 novembre trono over

Partendo dal trono over, nella registrazione del 21 novembre di Uomini e Donne, Gemma si è seduta al centro dello studio ed ha raccontato di essere uscita sia con Biagio sia con Maurizio. Specie con quest’ultimo ha trascorso una piacevole serata, che si è conclusa con un bacio appassionato. La dama, inoltre gli ha anche dedicato un balletto provocante. Biagio, invece, ha deciso di corteggiare solo la Galgani. Armando, invece, ha interrotto la conoscenza di Brunilde ed ha mostrato interesse per Valeria, corteggiatrice di Davide. La dama, inoltre, sta uscendo anche con Riccardo.

Durante la puntata il cavaliere ha discusso con Roberta, la quale non ha apprezzato il fatto che l’uomo sia uscito con altre donne mentre dichiara di volere l’esclusiva. La Di Padua, inoltre, ha ripreso a frequentare Michele ma, a quanto pare, il napoletano non ha modificato il suo comportamento, pertanto, non sono mancate accese discussioni. Lucrezia, intanto, che è tornata per Armando, si è mostrata molto gelosa delle avances che lui fa ad altre donne.

Spoiler sul trono classico

In merito al trono classico, invece, nella registrazione del 21 novembre di Uomini e Donne Davide è uscito con Beatrice ed i due hanno trascorso una bella esterna. In studio, poi, il giovane è stato spiazzato dalla telefonata della mamma e del fratello. Tale evento ha emozionato parecchio il tronista che, infatti, ne ha approfittato per parlare di alcune vicende familiari.

In merito a Chiara, invece, i ragazzi hanno fatto un’esterna, ma non è andata molto bene dato che lui ha detto di non fidarsi della corteggiatrice. Gianluca, invece, è uscito con Marianna, la quale ha deciso di interrompere la conoscenza con Armando. I due sono stati molto bene. Sophie, invece, è uscita con Matteo e con Antonio. Entrambe le esterne sono andate molto bene. In puntata, poi, il secondo si è scusato con i presenti per gli atteggiamenti arroganti assunti negli ultimi tempi.