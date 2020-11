Oroscopo 23 novembre 2020: nuove opportunità lavorative per Leone, Acquario siate cauti

L’Oroscopo del 23 novembre esorta i nati sotto il segno del Leone a guardare con interesse ad un nuovo progetto lavorativo. I Vergine e gli Acquario, invece, farebbero bene a non sollevare polemiche

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno si sentono ancora in balia degli eventi. Dal punto di vista sentimentale, potreste avere delle discussioni con il partner dovute a differenti visioni della vita. In campo professionale, invece, è opportuno mantenere la calma e d evitare di esporvi troppo in questo periodo.

Toro. Nel corso della giornata odierna sarete dominati da un forte senso pratico. Sentite il bisogno di rendere concreti i vostri obiettivi. Cercate, però, di non lasciarvi travolgere dall’impeto della fretta, che è sempre cattiva consigliera. In amore, siete parecchio risoluti, questo potrebbe portare a prendere decisioni importanti.

Gemelli. A partire da oggi comincerà una fase di ripresa per i nati sotto questo segno. Dopo giorni un po’ turbolenti, specie dal punto di vista sentimentale, finalmente potrete trovare un punto d’incontro. Nel lavoro, invece, dovete aspettare ancora qualche giorno prima di avere riscontri positivi.

Cancro. In certi casi, ostinarsi a trovare un equilibrio non è la cosa giusta. Lasciate che gli eventi vadano da soli e non provate a tutti i costi a cambiare la realtà che vi circonda. L’Oroscopo del 23 novembre 2020 vi consiglia di rilassarvi e di assimilare il concetto secondo cui non potete dominare tutto.

Leone. In amore dovete continuare ad avere pazienza e a mantenere la calma. Questo non è il momento più adatto per intavolare discussioni. Dal punto di vista lavorativo, invece, potrebbero manifestarsi delle occasioni d’investimento interessanti. Valutate attentamente i pro e i contro.

Vergine. I nati sotto il segno della Vergine potrebbero avere dei piccoli problemi in amore. Discussioni e piccole incomprensioni potrebbero rendere un po’ complesso l’inizio settimana. Nel lavoro, invece, è bene non avanzare pretese. In questo periodo, forse, avete chiesto fin troppo.

Previsioni 23 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Momento roseo per voi. A partire da oggi, infatti, comincerà una fase di rinascita sotto tutti i punti di vista. In campo professionale sono in arrivo delle nuove opportunità. Nell’ambito sentimentale, invece, godetevi questi giorni di quiete perché nell’ultimo periodo non è affatto una cosa scontata.

Scorpione. Oggi sarete particolarmente fantasiosi. Dal punto di vista lavorativo, saranno favoriti coloro i quali svolgono professioni per cui è necessario avere una buona dose di creatività. In amore sarete tentati molto a distaccarvi dalla realtà per rifugiarvi nelle vostre fantasie.

Sagittario. Le decisioni che prenderete in questo momento saranno dominate essenzialmente dall’istinto e dall’entusiasmo. Sarete in grado di trasformare in modo positivo tutto ciò che toccherete. L’espansività contraddistinguerà queste giornate, siete degli ottimi confidenti.

Capricorno. L’Oroscopo del 23 novembre evidenzia una grande volontà di evasione. In questo periodo farete molta fatica a sottostare alle restrizioni imposte dalle circostanze. Per tale motivo, sarete portati a voler evadere dalla realtà che vi circonda. Nel lavoro, invece, dovete essere più razionali.

Acquario. Le relazioni un po’ instabili potrebbero vivere un momento di turbamento. Cercate di non prendere decisioni affrettate. Nel lavoro, invece, se non siete in linea con la politica aziendale, cercate di non esporvi troppi. Questo non è il momento adatto per sollevare polemiche.

Pesci. Oggi è importante tenere separate la sfera emotiva e quella professionale. Le relazioni di coppia potrebbero subire il peso di un idealismo irrazionale. Dal punto di vista professionale, invece, potrebbero sorgere delle discussioni dovute al vostro stato d’animo un po’ turbato.