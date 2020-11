GF Vip, Patrizia De Blanck non porta mutande e reggiseno: “Non ho l’intimo, mai usato”

Patrizia De Blanck non indossa la biancheria intima

Una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip è Patrizia De Blanck. Nonostante i suoi 80 anni, tra l’altro festeggiati all’interno della casa di Cinecittà, la Contessa riesce a divertire il pubblico. Tuttavia, negli ultimi giorni la nobildonna ha avuto degli atteggiamenti che hanno fatto storcere il naso agli utenti web. Infatti, le uscite poco carine nei confronti di Giulia Salemi e Stefania Orlando perché l’hanno nominata non è piaciuto ai telespettatori.

Di recente, inoltre, un ex gieffino, ovvero il giornalista Fulvio Abbate a Pomeriggio Cinque, ha rivelato che la madre di Giada non indosserebbe la biancheria intima. Settimane fa era stata lei stessa a dire che non porta né le mutande né il reggiseno: “Non è che non indosso l’intimo adesso che sono nella casa del Grande Fratello, non l’ho mai indossato, è una mia abitudine”. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa cos’altro ha dichiarato la donna.

La confessione della Contessa al Grande Fratello Vip 5

Ovviamente la dichiarazione di Patrizia De Blanck all’interno del Grande Fratello Vip 5 ha lasciato a bocca aperta gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia. I concorrenti, incuriositi dai racconti della Contessa sono venuti a conoscenza che quest’ultima ha messo l’intimo in pochissime occasioni nella sua vita.

Ma non è finita qui, infatti la nobildonna ha spiegato anche di essere ancora molto arrabbiata. “Avete visto che stamattina mi hanno portato la bilancia, hanno paura non mi hanno neppure chiamata in confessionale stamattina, le altre volte appena sveglia già mi chiamavano”, ha asserito la gieffina.

Chi uscirà lunedì sera dal GF Vip 5? Patrizia De Blanck a rischio

Nel frattempo, Patrizia De Blanck indie e a Francesco Oppini, Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) e Dayane Mello rischiano di uscire lunedì sera dalla casa del Grande Fratello Vip 5. Infatti, tutti e quattro sono in nomination.

Ricordiamo, inoltre, che l’appuntamento settimanale del reality show di Canale 5 è scesa da due a uno. Infatti quello del venerdì è stato cancellato per dare spazio alla fiction Il Silenzio dell’acqua 2 con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini. Intanto, la scorsa puntata il programma di Alfonso Signorini ha segnato un record stagionale a livello di ascolti