Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 23 novembre: Gemma snob, Armando litiga

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Inizia una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto dalla regina della televisione italiana Maria De Filippi. Ricordiamo che a causa pandemia da Coronavirus, la conduttrice pavese ha adottato nuove regole per il distanziamento fisico tra dame e cavalieri e tronisti è corteggiatori.

Il pubblico di Canale 5 avrà la possibilità, dopo la soap opera iberica Una Vita di vedere un altro episodio, il primo settimanale, dedicato anche stavolta al Trono classico e al Trono over. Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per tutte le anticipazioni dettagliate fornite da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Gemma accusa Tina, poi non esce né con Biagio né con Maurizio

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano che si partirà ancora una volta con una clip contenente uno sfogo post puntata in studio. In quell’occasione la dama torinese Gemma Galgani ha parlato con Maurizio, lamentandosi degli attacchi della sua acerrima nemica Tina Cipollari. Ovviamente la diretta interrata interverrà più volte scagliandosi contro la 70enne piemontese.

Nel frattempo, si avvicinerà Biagio, senza una ragione particolare, tanto è vero che quella sera dopo la messa in onda la donna non uscirà con nessuno dei due cavalieri. Le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, svelano anche che in settimana Maurizio è uscito con Valentina con cui si trova abbastanza bene. Gems sarà gelosa di questo rapporto?

Armando Incarnato litiga con Brunilde: frequentazione al capolinea?

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano anche che Armando Incarnato in settimana è uscito con Brunilde. L’imprenditore napoletano si è detto sconvolto dai suoi modi un po’ bruschi e dai cambi di umore repentini. Per tale ragione il cavaliere campano non è più sicuro se continuare a frequentare la dama, anche se secondo lui, pure se lei vede altri due, Brunilde ha occhi solo per lui.

Una versione seccamente smentita da Leandro. Infatti, quest’ultimo in studio farà sapere che con lui ad una cena sul terrazzo di casa sua si sono sdraiati e abbracciati sul letto. Tra Armando e la dama è tutto finito? Non rimane che seguire il popolare dating show di Maria De Filippi.