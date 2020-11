Tra Jessica Alves il professor Lorenzetti è scontro: “Chiamo i miei avvocati e ti faccio un processo. Sei un mostro orrendo” (VIDEO)

Il professor Lorenzetti attacca Jessica Alves

Domenica sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso. In seconda serata la padrona di casa Barbara D’Urso ha invitato in studio Jessica Alves, ovvero l’ex Ken umano. Quest’ultima si è presentata davanti alle cinque sfere fasciata in un abito rosso molto sensuale e che metteva in evidenza le sue curve.

Ma tutto ciò non è piaciuto per nulla al professor Lorenzetti che l’ha immediatamente attaccata criticando soprattutto i chirurghi che l’hanno resa un mostro privo di equilibrio ed armonia. “Accetto anche il tuo cambiamento nonostante mi sembri tardivo. Ma ti sei guardata allo specchio? Quello che sta succedendo adesso è peggio di quello che hai fatto per essere Ken. Non hai forme equilibrate, nessuna bellezza, non c’è nulla di femminile, è solo un’esagerazione. Tutto quello che hai fatto ti fa male fisicamente”, ha detto il chirurgo affermando che lui non l’avrebbe mai voluta come sua paziente.

Barbara D’Urso costretta a sedare gli animi

La ramanzina del professor Lorenzetti a Live Non è la D’Urso non è piaciuta a Jessica Alves. Infatti, quest’ultima si è alzata dalla sua poltrona perdendo letteralmente la calma. La brasiliana, che ad oggi fa uso ancora di ormoni femminili, come una furia si è scagliata sul chirurgo italiano, minacciando anche di farlo chiamare dai suoi legali.

A quel punto è intervenuta la conduttrice Barbara D’Urso che ha provato a calmare la sua ospite, ma il suo tentativo è risultato invano visto che ha continuato a gridare. (Continua dopo il video)

La replica di Jessica Alves al chirurgo italiano

A Live Non è la D’Urso c’è stato un acceso scontro tra Jessica Alves e il professor Lorenzetti. E proprio l’ex Ken umano rivolgendosi a quest’ultimo gli ha detto che lui è un dottore anti professionale. “Nessun dottore viene in tv a dirmi che sono un mostro. Tu non hai la libertà di farlo, non ti conosco e non mi chiami mostro. Mostro sei tu, sei orrendo e sei un brutto mostro. Io ti farò un processo. Tu sei un mostro e un prof anti professionale. Io ho già speso tanti soldi con gente giusta, con te non lo farei mai. Tu sei un mostro, un mostro“.

La brasiliana molto irritata ha asserito che lei non viene nella trasmissione di Barbara D’Urso per farsi chiamare mostro. Poi gli ha ricordato che tante persone trans in Italia lo guardano e che il giorno seguente lo contatteranno i suoi avvocati.