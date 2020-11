Barbara D’Urso stronca Paola Caruso: “Hai detto una cosa orrenda, nessuno l’ha pagata” (VIDEO)

Paola Caruso contro Imma, la madre biologica

Dopo averlo annunciato venerdì scorso a Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso a Domenica Live ha invitato Paola Caruso. E proprio nel contenitore televisivo di Canale 5 ha fatto scalpore la rivelazione clamorosa dell’ex Bonas di Avanti un altro su Imma, sua madre biologica. Giorni prima, sulle varie riviste e siti di gossip, la soubrette calabrese ha affermato che colei che l’ha messa al mondo si sarebbe fatta viva solo per avere del denaro.

Tuttavia nel rotocalco 5 condotto da Carmelita, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha voluto chiarire quanto è stato detto: “Ha parlato con delle persone dicendo ‘Ah, ma io ho i follower, voglio l’agente, lo sponsor’. Una madre che ritrova sua figlia non pensa a queste cose, ma a ricostruire un rapporto”. (Continua dopo il video)

Barbara D’Urso rimprovera l’ex Bonas di Avanti un altro

Ma le dichiarazioni di Paola Caruso a Domenica Live non sono piaciute per niente alla padrona di casa Barbara D’Urso. Infatti, quest’ultima l’ha immediatamente interrotta facendole una precisazione. “Hai detto una cosa orrenda. Lei non ha preso soldi da noi”, ha asserito la conduttrice napoletana abbastanza infastidita.

A quel punto l’ex Bonas di Avanti un altro ha svelato anche che la sua madre adottiva ha sofferto molto perché sono accadute delle cose che lei ha scoperto che le hanno fatto fare dei passi indietro. “Ero un vulcano di emozioni, poi col tempo sono venute fuori delle cose. Mia mamma adottiva ha molto sofferto. Aveva paura che questa donna mi portasse via da lei. Io per non farle torto e per non farla soffrire ho deciso di andarci con i piedi di piombo, nel far entrare Imma nella mia vita”, ha ribadito la cavallerizza calabrese.

Il popolo del web contro Paola Caruso

Le dichiarazioni che Paola Caruso ha fatto prima ad un settimanale e poi a Domenica Live non sono piaciute per nulla al popolo del web. Infatti, sui vari social network, soprattutto su Twitter, gli utenti si sono scagliati contro la calabrese.

E se lei accusa la madre biologica Imma di averla cercata solo per soldi e per avere un agente, gli internauti le hanno rinfacciato che lei cerca le stesse cose. Inoltre le hanno consigliato di cercarsi un vero lavoro e di evitare di fare sempre la vittima mettendo in mezzo ad ogni discorso il figlioletto.