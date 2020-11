Quasi rissa a Live non è la D’Urso tra Francesco Chiofalo e Luce, interviene Barbara: “Basta, siete aggressivi” (VIDEO)

Nella puntata di ieri sera di Live non è la D’Urso si è aperto un dibattito tra Francesco Chiofalo e Luce, amica di Selvaggia. I due si sono pesantemente scontrati a causa della concorrente del GF Vip.

Gli animi si sono surriscaldati a tal punto, che è stato necessario l’intervento della padrona di casa. Barbara, infatti, ha interrotto la conversazione esortando i suoi ospiti a non essere così aggressivi, dopo poco ha mandato la pubblicità.

La lite tra Francesco Chiofalo e Luce

L’ingresso di Selvaggia Roma nella casa del GF Vip ha sollevato non poche polemiche. A tal proposito, da Barbara D’Urso sono intervenute diverse persone per confermare o smentire le dichiarazioni fatte dalla donna all’interno del reality show. Durante il confronto si sono pesantemente scontrati Francesco Chiofalo, ex della Roma e Luce, amica di lei. Il primo ha attaccato la sua ex dipingendola come una persona alquanto instabile e contraddittoria. Luce, dal canto, suo, ci ha tenuto a ribadire che, invece, il bugiardo fosse il suo interlocutore.

Ad un certo punto, però, il personal trainer ha pronunciato una frase che ha fatto esplodere la donna. Il giovane ha alluso al fatto che le due, in realtà, non fossero amiche, in quanto si fossero conosciute da poco grazie ad un programma televisivo. In seguito, ha accusato la ragazza di essere solo alla ricerca di visibilità in quanto a Roma la conoscono tutti. Dinanzi tali parole, la donna è esplosa. (Clicca qui per il video)

L’intervento di Barbara D’Urso

Luce, infatti, si è quasi alzata dalla sedia per aggredire Francesco Chiofalo e gli ha detto di non permettersi mai più di fare simili insinuazioni. Lei è una donna di famiglia, pertanto, nessuno deve permettersi di mettere in discussione la sua serietà. In quel momento, allora, è intervenuta Barbara D’Urso la quale ci ha tenuto a precisare di non gradire affatto simili comportamenti nel suo studio. La conduttrice ha detto a Luce di calmarsi in quanto è troppo “passionale”.

Dopo poco, poi, la presentatrice ha mandato in onda la pubblicità ed ha esortato i suoi ospiti a bere un bicchiere d’acqua per calmarsi. Una volta ripreso il collegamento, poi, la D’Urso ha preferito non far più interagire i due litiganti e si è concentrata solamente sul rapporto tra l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip e il suo ex fidanzato.