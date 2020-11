Selvaggia Roma, rivelazioni pesanti sull’ex Francesco Chiofalo: “Mi lasciò sul Raccordo, mi soccorse un poliziotto” lui replica (VIDEO)

Selvaggia Roma ha fatto delle rivelazioni molto pesanti sia nella casa del GF Vip sia fuori, che hanno visto coinvolto anche il suo ex Francesco Chiofalo. La donna ha dipinto il personal trainer come un uomo abbastanza violento.

Per avvalorare la sua tesi, la protagonista ha raccontato di una volta in cui il ragazzo l’ha lasciata da sola di notte sul Raccordo Anulare. Dopo simili insinuazioni, il suo ex è intervenuto nel salotto di Barbara D’Urso per dare la sua versione dei fatti.

Le pesanti rivelazioni di Selvaggia Roma

Continuano a sorgere rivelazioni scottanti da parte di Selvaggia Roma, stavolta nel mirino ci è finito il suo ex Francesco Chiofalo. La ragazza ha parlato della travagliata relazione vissuta con i coinquilini ed ha fatto delle confessioni inaspettate. La donna ha, in più occasioni, detto che lui le mettesse le mani addosso. In seguito, ha raccontato un episodio davvero increscioso. La dama ha detto che, durante una litigata, lui la lasciò sul Raccordo Anulare completamente da sola.

Lei, colta dalla disperazione, fu soccorsa da un poliziotto. Questo per dimostrare che Chiofalo sia un ragazzo molto aggressivo e che perde facilmente il controllo delle proprie azioni. Si tratta di dichiarazioni davvero molto forti, per tale ragione, Barbara D’Urso ha convesso al protagonista la possibilità di replicare durante la puntata di ieri di Live non è la D’Urso.

La replica di Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo è rimasto esterrefatto dinanzi le rivelazioni della sua ex Selvaggia Roma. Il ragazzo ci ha tenuto a smentire categoricamente tutte le affermazioni pronunciate da lei. Barbara, allora, è voluta entrare nel merito della questione ed ha chiesto esplicitamente al suo ospite se l’avesse davvero lasciata da sola sul Raccordo e lui ha negato. Secondo il suo punto di vista, infatti, la Roma potrebbe provare ancora qualcosa per lui. (Clicca qui per il video)

Ogni qualvolta ha scoperto che lui fosse single, infatti, Chiofalo ha spiegato che lei lo ha sempre cercato per “saltargli addosso”. La concorrente del reality show, dal canto suo, racconta sempre una versione dei fatti completamente diversa. Secondo il suo punto di vista, infatti, sarebbe il suo ex a cercarla e a non averla ancora dimenticata del tutto. Selvaggia ha ammesso chiaramente che non tornerebbe mai indietro facendo la pace con lui in quanto è un uomo troppo aggressivo.