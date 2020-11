Massimiliano Morra smaschera Rosalinda: “Quasi arrivati al sodo. Un bel limone? Sì…” (VIDEO)

Massimiliano Morra smaschera Adua Del Vesco

Chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco hanno fatto parlare di loro. Nei primi giorni di programmazione i due attori hanno continuato a tener su il teatrino di ex fidanzati, successivamente però, con il coming out di Gabriel Garko, entrambi hanno confessato che la loro relazione era solo una farsa.

Ma non è finita qui, infatti la professionista messinese ha fatto outing al collega napoletano, ma ha anche detto che lui l’ha corteggiata in maniera troppo pesante. Quindi, dove sta la verità? L’ex protagonista delle fiction Ares Film è gay o no? A dare una risposta ad una serie di quesiti ci ha pensato l’ex gieffino che, con la compagna Dalila è stato ospite nel programma domenicale di Barbara D’Urso. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato il ragazzo.

L’ex gieffino svela che tra lui e Rosalinda c’è stato qualcosa

Ospite a Live Non è la D’Urso insieme alla sua fidanzata Dalila, Massimiliano Morra ha risposto ad una serie di domande, dando nuovamente della bugiarda a Rosalinda Cannavò, svelando che con la concorrente del Grande Fratello Vip 5 c’è stato qualcosa.

“Non sono gay e il mio fidanzamento non è una copertura. Non che ci sia qualcosa di strano dell’essere omosessuale. Tra me e Adua non è che non c’è stato nulla. Tra noi c’è stato qualcosina”, ha asserito l’attore campano nel programma domenicale di Barbara D’Urso. (Continua dopo il video)

Tra poco le Massimiliano Morra e la fidanzata Dalila contro le sfere! Prevediamo scintille! #noneladurso pic.twitter.com/DlCUgsVuuo — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 22, 2020

Massimiliano Morra parla del suo passato con la Cannavò

Ma lo sfogo di Massimiliano Morra contro Adua Del Vesco non è finito qui. Infatti, nel salotto di Live Non è la D’Urso, l’ex gieffino ha affermato che lui non si sveglia una mattina e va dietro ad una ragazza.

“Poi c’è stato un litigio. Sono stato molto insistente con lei. Diciamo che eravamo quasi arrivati al sodo. Un bel limone? Sì… C’è stato un gran bene. Però sono un gentiluomo e quindi non scenderò nei dettagli. Da parte sua c’è stata una cosa che faceva alludere e con questo ho detto tutto”, ha affermato il professionista partenopeo. Tali affermazioni verranno mostrate alla diretta interessata da Alfonso Signorini? Staremo a vedere.