Tra Raimondo Todaro e Paolo Conticini volano gli stracci: “Sciacquati la bocca…” (FOTO)

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi delusi del loro 4° posto a Ballando con le Stelle 15

Sabato scorso in diretta su Rai Uno è andata in onda la finalissima di Ballando con le Stelle 15. Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi non hanno digerito la sconfitta, classificandosi solamente al quarto posto. Domenica pomeriggio ospite nel programma di Mara Venier, Paolo Conticini ha lanciato una frecciatina velenosa al danzatore siciliano e l’ex padrona di casa de La prova del cuoco.

“Sono stato molto contento di avere fatto questo percorso. Non che dovessi dimostrare qualcosa o essere diverso da come la gente mi conosce. Io sono stato me stesso senza inventarmi nulla tipo storie d’amore o cose così, nessuno scoop, ma mettere in vista quello che imparavo con Veera, che è stata una maestra meravigliosa. Ho cercato di essere più semplice possibile”, ha detto il caro amico di Christian De Sica. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto tra i due dopo l’ultima puntata del talent show condotto da Milly Carlucci.

Paolo Conticini contro il ballerino siciliano

Sembra proprio che Paolo Conticini ha lanciato questa frecciatina velenosa riferendosi alle indiscrezioni sulla possibile relazione amorosa tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi.

Dopo aver ascoltato le parole dell’attore a Domenica In di Mara Venier, il danzatore di Ballando con le Stelle è sbottato sul suo account Instagram, puntando il dito contro il professionista romano. (Continua dopo il post)

La replica di Raimondo Todaro a Paolo Conticini

Attraverso il suo profilo Instagram, Raimondo Todaro non ha preso affatto bene le dichiarazioni che Paolo Conticini ha fatto qualche ora prima nel programma domenicale di Mara Venier.

Per tale ragione, il ballerino siciliano ha sbottato così: “Caro Paolo Conticini, sia io e che Elisa Isoardi abbiamo sempre dichiarato di non esserci mai visti fuori dagli studi. Se poi qualcuno pensa che non sia vero, non dipende da noi. La verità è che eri il favorito e se non hai vinto non è certo per colpa nostra anzi… ascolta bene le parole di Ivan Zazzaroni che a sua insaputa aveva il microfono aperto… (si sente un audio nelle storie IG di Todaro con “devono vincere 5 a 0”, ndr). Prossima vota prima di parlare sciacquatevi la bocca”.