Antonio Zequila insiste su Patrizia De Blanck: “La contessa ha passato notte di fuoco con me, ho le foto” lei replica (VIDEO)

Nella casa del GF Vip, Giacomo Urtis ha letto un ennesimo gossip alquanto scottante che riguarda il presunto flirt tra Antonio Zequila e Patrizia De Blanck. L’attore ha dichiarato già in precedenza di aver avuto dei rapporti ravvicinati con la contessa. Quest’ultima, però, ha sempre negato.

A distanza di un po’ di settimane dal loro primo confronto, il protagonista è tornato all’attacco ed ha detto di essere in possesso delle foto che li ritrarrebbero in atteggiamenti intimi. La concorrente del reality show, naturalmente, non è rimasta inerme dinanzi simili dichiarazioni.

Le rivelazioni di Antonio Zequila

Antonio Zequila non molla e, nelle ultime ore, ha sganciato un nuovo scoop che riguarda il flirt che ritiene di aver avuto con Patrizia De Blanck. Il protagonista ha detto di avere anche degli scatti compromettenti che ritrarrebbero i due in atteggiamenti intimi. Giacomo Urtis ha informato la contessa di quanto accaduto e quest’ultima ha avuto una delle sue solite reazioni estreme. Nel dettaglio, la donna ha continuato a rimanere fedele alla sua prima versione dei fatti ed ha smentito le parole di Zequila.

La nobildonna ha detto di non avere nessun problema ad ammettere di aver avuto una relazione con Antonio se fosse vero. Nella sua vita ha avuto così tanti amanti che uno in più o uno in meno non le cambierebbe assolutamente nulla. Gli altri coinquilini, allora, hanno provato un po’ a far ripercorrere alla donna le tappe dei suoi incontri con l’attore. La concorrente, allora, è arrivata a fare delle dichiarazioni interessanti.

La replica di Patrizia De Blanck

Nello specifico, Patrizia De Blanck ha detto di aver recitato in un film amatoriale con Antonio Zequila. In tale occasione era presente un cast davvero divertente formato anche dalle sorelle Lecciso ed altri. Il tutto è accaduto all’incirca 20 anni fa. I compagni d’avventura della De Blanck, allora, le hanno chiesto se, in tale riprese, ci fossero scene intime con Antonio. In caso affermativo, infatti, l’attore potrebbe aver utilizzato quelle immagini come fonti allegate alla sua versione dei fatti.

Patrizia, però, ha escluso categoricamente l’ipotesi, in quanto non fosse stata girata nessuna clip tra loro. Ad ogni modo, la donna ha voluto lanciare un messaggio al veleno al suo interlocutore. La protagonista ha detto che, non appena uscirà dalla casa, ne canterà di santa ragione al protagonista di questo gossip. (Clicca qui per il video)