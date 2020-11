Il Paradiso delle signore anticipazioni 25 novembre: i Cattaneo e i Guarnieri suggellano un patto

Nella puntata del 25 novembre del Paradiso delle signore vedremo che la tensione tra le famiglie Guarnieri e Cattaneo diventerà sempre più forte. I quattro protagonisti di questa vicenda, dunque, decideranno di suggellare un patto.

Clima molto teso anche in caffetteria. Salvatore proprio non riuscirà ad accettare l’idea che Marcello abbandoni tutto per seguire Roberta a Bologna. Al grande magazzino, intanto, ci sarà grosso fermento per l’evento che si terrà il prossimo sabato.

Anticipazioni 25 novembre: grande tensione tra Salvatore e Marcello

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 25 novembre del Paradiso delle signore rivelano che Marcello si confiderà con Armando in merito allo scontro avuto con Salvatore. Il ragazzo dirà di essere rimasto molto turbato dalla reazione avuta dal suo amico. Il Barbieri, però, vorrebbe davvero trasferirsi con la sua compagna lontano da Milano, tuttavia, non sa come comportarsi nei confronti del giovane Amato. La tensione tra i due ragazzi diventerà sempre più forte. Non ci resta che attendere per vedere se l’ostilità di Salvatore modificherà le intenzioni di Marcello.

Al grande magazzino, intanto, tutti i protagonisti saranno in grande fermento per l’evento sul ciclismo che si terrà tra pochi giorni. Irene avrà una brillante idea. La venere sottrarrà dei pantaloni dall’atelier e, approfittando dell’assenza di Gabriella e Agnese dalla sartoria, consiglierà alle sue colleghe di indossarli. Nel frattempo, Vittorio avrà una brillante idea in vista del grande evento.

Patto di segretezza al Paradiso delle signore

Su di un altro versante, durante la puntata del 25 novembre del Paradiso delle signore, vedremo anche che la tensione tra Silvia e Adelaide diventerà sempre più forte. Luciano e Umberto, allora, decideranno di fare qualcosa per provare a placare l’ira delle due dame. Dopo un bel po’ di disguidi, infatti, i quattro protagonisti decideranno di sancire un patto di segretezza il quale prevede che nessuno parli mai più della questione che riguarda la vera paternità di Federico.

In seguito all’incontro, Silvia tornerà a casa e si confiderà con zia Ernesta. La donna dirà alla sua interlocutrice di aver stretto un accordo con i Guarnieri e esorterà la zia a mantenere il massimo riserbo sulla questione. Tale conversazione, però, verrà ascoltata da orecchie indiscrete. Qualcuno presente in casa in quel momento ascolterà tutta la conversazione. Le principali ipotesi ricadono su Stefania, la quale è l’unica che potrebbe essersi trovata in casa in quel momento.