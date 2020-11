Oroscopo 24 novembre 2020: novità in arrivo per Sagittario, Ariete in difficoltà

L’Oroscopo del 24 novembre vede gli Ariete in difficoltà dal punto di vista sentimentale. Anche i Bilancia e gli Acquario devono prestare attenzione alle discussioni inutili. I Sagittario, invece, stanno per affrontare delle novità.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Dal punto di vista sentimentale, questo è un periodo un po’ complesso. Le relazioni stabili non dovrebbero subire grossi turbamenti, ma quelle meno forti verranno messe in discussione. Nel lavoro c’è l’esigenza di un cambiamento ma, forse, per il momento non ci sono i presupposti. Mantenete la calma.

Toro. In questo periodo sono favorite le nuove relazioni. Esse, però, faranno una certa fatica a decollare e a trasformarsi in qualcosa di serio. Per voi questo non sarà un grosso problema in quanto sarete attratti dall’ignoto e dalla novità. Nel lavoro cercate di essere più realistici.

Gemelli. Siete padroni della vostra vita. Questo è un concetto che dovete assimilare. Ricordate che le cose non piovono dal cielo, ma bisogna lavorare sodo per ottenere dei buoni risultati. Tutto, dunque, è nelle vostre mani. In famiglia potrebbero esserci delle discussioni.

Cancro. L’Oroscopo del 24 novembre vi esorta a mantenere la calma e a evitare i disguidi inutili. Specie in campo lavorativo è opportuno che non vi esponiate troppo, in quanto ci potrebbe essere chi non aspetta altro che un vostro passo falso. In amore non siate troppo permalosi.

Leone. Uno dei pregi, ma anche dei difetti, dei nati sotto questo segno è l’essere eccessivamente ambiziosi. Difficilmente riuscite a tollerare un fallimento. Questo, però, potrebbe portarvi a compromettere delle relazioni sentimentali importanti a causa dei vostri malumori. Tenete distinte le due sfere.

Vergine. La giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da qualche disguido in amore. Cercate di non essere troppo esigenti e polemici. Nel lavoro, invece, c’è qualcuno che non nutre molta simpatia nei vostri confronti. Evitate di esporvi troppo e di evitare di apparire troppo sicuri di voi.

Previsioni 24 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Dopo una piccola ripresa dal punto di vista sentimentale, oggi potreste cadere nuovamente nei soliti errori. Cercate di non tirare troppo la corda, o potrà spezzarsi inesorabilmente stavolta. Nel lavoro dovete essere pazienti, arriveranno tempi migliori tra un po’.

Scorpione. La giornata odierna sarà caratterizzata da una certa voglia di evadere e fantasticare. Sono favoriti i rapporti interpersonali, in quanto vi sentite ottimisti e generosi. Siete creativi e pieni di spirito d’iniziativa. Approfittate di questo momento per portare a termine progetti a cui state lavorando da tempo.

Sagittario. I nati sotto questo segno stanno per essere travolti da una ventata di novità e cambiamenti. Questo, però, accadrà tra un po’ di tempo. Per ora dovete sfruttare al meglio il vostro tempo per “pianificare” il da farsi. Nel lavoro ci sono buone opportunità di ricevere una promozione o di fare un salto di qualità.

Capricorno. Questo è un periodo di transizione molto importante per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 24 novembre vi esorta a liberarvi delle strutture preesistenti nella vostra mente per fare spazio alle nuove. Dovete essere molto tenaci in questa fase in quanto Saturno potrebbe inibire fortemente l’evoluzione nella vostra vita.

Acquario. Dal punto di vista sentimentale potrebbe essere un periodo da prendere con le pinze. Evitate le discussioni inutili. Anche in famiglia c’è qualche tensione, ma cercate di interiorizzare il concetto che gli altri non possono pensarla necessariamente come voi. Sul lavoro siate calmi.

Pesci. Oggi sarete particolarmente sensibili ed emotivi. Cercate di relazionarvi con le persone a cui tenete particolarmente. Evitate di cattivi umori, perché avrete una certa propensione ad assorbire gli stati d’animo altrui. Nel lavoro sono favoriti coloro i quali svolgono mansioni creative.