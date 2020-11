GF Vip, Giulia Salemi spaventa i coinquilini nella notte gridando disperata, lei: “Non voglio parlarne ora”

La notte appena trascorsa è stata parecchio agitata per Giulia Salemi al GF Vip. I concorrenti, appena svegli, si sono riuniti in cucina per fare colazione tutti insieme. Ad un certo punto, però, Selvaggia e Stefania hanno raccontato un episodio increscioso che ha riguardato l’influencer.

Nello specifico, la ragazza ha cominciato a gridare disperata nella notte. I compagni d’avventura si sono molto spaventati, pertanto, hanno chiesto alla coinquilina di spiegare cosa sia accaduto. La sua risposta, però, è stata inaspettata.

Notte difficile per Giulia al GF Vip

Giulia Salemi non ha dormito molto bene stanotte al GF Vip. Ad un certo punto, infatti, ha svegliato i compagni di stanza con delle grida. In particolare, la protagonista avrebbe chiesto aiuto disperatamente. Dopo poco, poi, pare si sia avvinghiata al suo compagno di letto. Selvaggia Roma ha raccontato la disavventura questa mattina a tutti gli altri membri del gruppo. Dopo poco, poi, è arrivata anche la Orlando, la quale ha chiesto a Giulia cosa le fosse successo.

Dalla conversazione si è evinto che la protagonista stesse facendo un incubo. Stefania, allora, le ha domandato cosa stesse sognando di così macabro e angosciante. La Power girl, però, ha preferito non entrare nel merito della vicenda, sta di fatto che ha ammesso di non voler parlare della questione così davanti a tutti gli altri membri della casa. La sua interlocutrice ha rispettato la sua volontà ed ha cambiato discorso.

La Salemi confessa il suo malessere

Ad ogni modo, Giulia Salemi è apparsa molto provata durante il daytime del GF Vip di questa mattina. La ragazza, infatti, è rimasta stranamente silenziosa per quasi tutta la durata della colazione. ìNelle ore successive, poi, la protagonista si è sfogata con Maria Teresa e Giacomo Urtis ed ha svelato il suo malessere. L’influencer ha detto di aver fatto sogni agitati e non ne capisce il motivo.

Lei è convinta di essere entrata in casa in una condizione molto serena ma, a quanto pare, c’è qualcosa che la turba. La Ruta, allora, ha provato ad interpretare il suo inconscio e le ha detto che, probabilmente, avendo già vissuto questa esperienza nel reality show, il suo organismo la vive sotto forma di stress. Il malessere, dunque, verrebbe a galla durante i sogni. Urtis, invece, le ha detto che, forse, è in contraddizione con il suo io, pertanto, necessiterebbe di andare da uno psicologo.