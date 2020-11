GF Vip, Giulia Salemi imbarazza Pierpaolo: “Sotto la doccia ti guardo il pacco”

Giulia Salemi guarda Pierpaolo mentre fa la doccia

Da qualche giorno a questa parte il pubblico del Grande Fratello Vip 5 ha notato uno strano avvicinamento da parte di Giulia Salemi a Pierpaolo Pretelli. Nello specifico, i due gieffini sembrano sempre più vicini, tanto da far pensare che possa esserci un’attrazione reciproca. Impressione dei telespettatori oppure sotto c’è qualcosa di vero? In attesa di capire cosa c’è realmente tra loro, di recente l’ex di Francesco Monte ha fatto una confessione choc al ragazzo che ha spiazzato un po’ tutti.

L’ex Velino di Striscia la Notizia, guardando il look della nota influencer, ha fatto uno strano quesito: “Hai la gonna aperta?” Una domanda a cui la giovane ha replicato con una provocazione, dicendo: “Intanto è un pantaloncino e non una gonna…Io guardo il tuo pacco? Qualche volta…Sotto la doccia…”. Sembra proprio che Giulia abbia guardato più di una volta il Pretelli farsi la doccia al GF Vip.

Sta nascendo qualcosa tra la Salemi e l’ex Velino

Subito dopo, Giulia Salemi alla quinta edizione del Grande Fratello Vip ha riferito a Pierpaolo Pretelli che non le piace che qualcuno la osservi mentre si cambia. “Non guardarmi…Ok?”, ha detto la gieffina italo-persiana.

Tutti gli altri inquilini che erano in stanza durante il loro botta e risposta sono scoppiati a ridere. Nonostante tutto, il popolo del web sui vari social network hanno scritto che tra i due gieffini è nato un bel feeling. Dopo Selvaggia Roma, il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e l’ex Velino di Striscia la Notizia sarà compromesso dall’influencer? Staremo a vedere.

Pierpaolo Pretelli parla con Giulia di Selvaggia

Nelle ultime ore Pierpaolo Pretelli, conversando con Giulia Salemi, ha parlato ancora una volta dei giorni trascorsi in Cucurio. E in questo caso l’ex Velino di Striscia la Notizia ha riferito che è stato un vero e proprio incubo. Per quale ragione? In pratica, il ragazzo ha detto quello che riferito venerdì scorso ad Alfonso Signorini.

Affermando che Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 5 l’ha messo diverse volte in grosse difficoltà sul suo rapporto con la Gregoraci. Di conseguenza, l’ex di Francesco Monte ha dato ragione a lui, dicendo di aver già discusso di tale vicenda con la Roma. “Le ho detto che sembrava un software già programmato…”, ha asserito l’italo-persiana’.