Stefano De Martino in ospedale con la flebo: fan preoccupati, ma il motivo è un altro (FOTO)

Stefano De Martino fa preoccupare i suoi seguaci: il motivo

Chi segue Stefano De Martino sui social network sa perfettamente che quest’ultimo è particolarmente attivo postando foto e video del suo quo. E a proposito di questo, di recente l’ex marito di Belen Rodriguez ha scatenato un vero e proprio allarme tra i follower. Per quale ragione? Il conduttore di Made in Sud, che molto presto tornerà sul piccolo schermo con un programma, per il momento si sta godendo si sta godendo del relax lontano dai pettegolezzi e dai paparazzi.

Nelle ultime ore, però, il ballerino napoletano è tornato a far parlare di sé per una Storia condivisa sul suo account Instagram. Nello scatto in questione è possibile vedere una flebo. Ovviamente i seguaci si sono allarmati pensando che il professionista partenopeo fosse in ospedale per alcuni problemi di salute. Ma osservando bene cosa c’è scritto sulla sacca di sono resi conto che il motivo è ben altro.

Il ballerino napoletano con una flebo al braccio

Tra le Stories di Instagram di Stefano De Martino, quest’ultimo ha condiviso lo scatto che mostra una flebo attaccata al suo braccio. Ovviamente i sostenitori del danzatore hanno subito pensato al peggio. “Megaboost”, ha scritto l’ex di Belen Rodriguez a corredo dell’immagine in questione. Ma qualche istante è stato svelato la ragione di tale sacca.

In pratica, si trattava di un concentrato di vitamine utile per aumentare le difese immunitarie. In poche parole il megaboost è una terapia di vitamine che il ragazzo ha fatta presso la struttura di Milano. Questa viene fatta per far aumentare le difese del sistema immunitario e il recupero del corpo verso un sano equilibrio. (Continua dopo la foto)

Stefano De Martino alla conduzione di Stasera Tutto è Possibile

Quindi, i numerosi follower di Stefano De Martino possono tirare un sospiro di sollievo. Il danzatore e conduttore napoletano si è sottoposto a tale dose di vitamine per essere più forte in caso di influenza e malanni stagionali. E con molta probabilità anche per evitare la positività al Coronavirus.

Tale scelta, però, potrebbe essere dovuta per rimettersi in forma in vista del suo prossimo impegno professionale sul piccolo schermo. Infatti, il padre di Santiago è confermato alla guida di Stasera Tutto è Possibile. Stando alle prime indiscrezioni, le registrazioni avranno inizio dal prossimo mese, ma lo show di Rai Due andrà in onda nel 2021.