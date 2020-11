Uomini e Donne spoiler puntata di oggi: Armando e Gianluca di nuovo in contrasto

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che Armando avrà delle accese discussioni. La prima avverrà tra lui e una corteggiatrice. La seconda, invece, riguarderà, ancora una volta, Gianluca. I due, infatti, si troveranno a contendersi una nuova ragazza.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, Sophie conoscerà un nuovo ragazzo, mentre Gianluca farà un’esterna molto piacevole con una nuova arrivata. Inoltre, durante la messa in onda verrà tirata in ballo nuovamente Gabriella.

Armando nel caos nella puntata di oggi

Nella puntata di oggi, martedì 24 novembre, di Uomini e Donne vedremo che Armando siederà al centro dello studio per raccontare come stia procedendo con Brunilde. Tra i due le cose non sembreranno andare molto bene in quanto lei verrà definita un po’ troppo aggressiva. Incarnato, ad esempio, dipingerà la donna come una persona troppo volubile, per tale motivo, dirà di non essere sicuro di voler continuare a conoscerla. L’uomo, però, ammetterà anche di essere convinto di piacere moltissimo a lei.

Questa versione dei fatti verrà completamente smentita da Leandro, un altro ragazzo con cui sta uscendo Brunilde. Il giovane, infatti, racconterà di aver trascorso una serata molto romantica in compagnia della protagonista, la quale si è conclusa con dolci effusioni romantiche sul letto di casa di lui. In seguito, per Armando scenderà una nuova corteggiatrice.

Spoiler trono classico di Uomini e Donne

La donna in questione si chiama Marianna e dirà di essere interessata a conoscere anche Gianluca. Tutti e due accetteranno di frequentarla, pertanto, Armando e Gianluca si troveranno nuovamente a contendersi una donna e questo farà sorgere diverse polemiche. Anche Daniele solleverà un po’ di caos durante la puntata di oggi di Uomini e Donne. La dama, infatti, dirà di aver baciato entrambi i corteggiatori che sta conoscendo.

Non notando in loro nessuna reazione, prenderà una decisione drastica. Sophie, invece, conoscerà un nuovo ragazzo, che deciderà di tenere. Anche per Gianluca arriverà una nuova corteggiatrice, che si chiama Dalila. I due diranno di aver passato un’esterna molto piacevole in reciproca compagnia. La ragazza, però, non riuscirà a nascondere un po’ di risentimento a causa di quanto accaduto nelle precedenti puntate con Gabriella. Nello specifico, la nuova arrivata dirà di essersi parecchio infastidita nel notare tutte le attenzioni che il tronista ha dedicato all’ex corteggiatrice nonostante il suo palese scarso interesse.