Taylor Mega litiga con Elisabetta Gregoraci per un flirt con Briatore, nuovi risvolti: “Le ha urlato zoc…” (FOTO)

Nel salotto di Barbara D’Urso, Taylor Mega si è scagliata contro Elisabetta Gregoraci dicendo di essere stata aggredita verbalmente da lei in una hall di un hotel. Il motivo del contendere sembrerebbe essere stato Flavio Briatore.

L’influencer, infatti, ha detto di aver avuto un flirt con l’imprenditore, cosa che non sembra sia andata molto a genio alla showgirl. In queste ore, però, sul web si sono diffuse altre indiscrezioni in merito a questo litigio super trash.

La lite tra Taylor ed Elisabetta

Stando a quanto emerso ieri sera a Live non è la D’Urso pare che Taylor Mega ed Elisabetta Gregoraci siano state rivali in amore. L’influencer, infatti, ha raccontato che un po’ di anni fa, le due dame si incontrarono nella hall di un hotel a Milano nel quale alloggiavano entrambe. La Gregoraci avrebbe cominciato ad inveire contro la Mega mostrando tutta la sua gelosia nei confronti di Flavio. Quest’ultimo, dal canto suo, avrebbe provato a rassicurarla.

Gli ospiti di Barbara D’Urso sono rimasti basiti da queste affermazioni in quanto non era molto nota la notizia del flirt tra Briatore e la Mega. Ad ogni modo, subito dopo aver diffuso questo scoop, sul web sono trapelate numerose notizie in merito a quell’esilarante episodio. Molti siti di gossip hanno riportato la vicenda aggiungendo dei dettagli. Le informazioni più incisive, però, sono pervenute dall’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima ha riportato una segnalazioni molto interessante ricevuta. (Clicca qui per il video)

Cosa avrebbe urlato la Gregoraci e il flirt tra la Mega e Briatore

Nello specifico, pare che qualcuno che fosse presente in quell’hotel nel momento in cui Elisabetta Gregoraci e Taylor Mega si sono incrociate abbia udito la conversazione. La presunta persona in questione, infatti, ha detto che la showgirl avrebbe dato della poco di buono alla sua “rivale”. Per il momento, Taylor non ha voluto fornire ulteriori dettagli in merito alla vicenda. La ragazza si è semplicemente limitata a dire di non aver affatto reagito dinanzi la sfuriata della Gregoraci e di essersi allontanata subito per portare a spasso il suo cagnolino.

In merito al flirt tra Taylor e Flavio, pare che i due abbiano avuto una relazione estremamente fugace. Ad ogni modo, dopo tale incontro, la Mega partì per l’Isola dei famosi e cominciò, ufficialmente, la sua scalata nel mondo dello spettacolo. Per questo, molti ritengono che la ragazza si sia “servita” della popolarità dell’imprenditore solo per raggiungere i suoi scopi.