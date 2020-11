Dayane Mello fuori di seno al GF Vip: il tuffo in piscina finisce male e la telecamera inquadra tutto (VIDEO)

Oggi i concorrenti del GF Vip si sono divertiti a fare tuffi in piscina ma, durante le varie esibizioni, Dayane Mello ha avuto un imprevisto osé in quanto è uscita fuori di seno. La protagonista stava insegnando a Giulia Salemi come ci si tuffa ma, improvvisamente, la spallina del suo costume è caduta.

La telecamera subacquea ha inquadrato tutto. A nulla sono serviti i tentativi della modella di coprire le sue grazie in quanto, ormai, era andato già tutto in onda. I fan che stavano assistendo alla diretta in quel momento sono rimasti certamente estasiati.

L’incidente di Dayane, che esce fuori di seno

Per ingannare il tempo al GF Vip i concorrenti devono inventarsene di ogni. Oggi, ad esempio, Giulia Salemi ha convinto alcune coinquiline a gettarsi in piscina e a divertirsi a fare una gara di tuffi. L’influencer ha ammesso di non essere in grado di gettarsi in acqua di testa. I coinquilini, in un primo momento, non credevano che la ragazza fosse così impedita, ma ben presto hanno avuto la conferma. Giulia, infatti, ha provato a lanciarsi dando luogo ad un capitombolo davvero divertente.

Dopo poco, allora, è intervenuta Dayane Mello la quale le ha mostrato la tecnica perfetta per realizzare dei buoni tuffi, peccato che durante l’esibizione è uscita fuori di seno. La modella ha mostrato alla sua coinquilina quale posa assumere in fase di lancio e poi si è immersa. In quel momento, la telecamera presente sott’acqua ha inquadrato la protagonista ed ha mostrato a tutta Italia le sue grazie. (Clicca qui per il video)

La telecamera inquadra le grazie della Mello

La donna, naturalmente, si è resa conto di essersi scomposta, pertanto, ha immediatamente messo le mani sul costume per poterlo aggiustare e per coprirsi. Come se non bastasse la gaffe, però, Dayane Mello ha continuato a tuffarsi come se nulla fosse, finendo nuovamente fuori di seno dinanzi la telecamera. Il video è stato successivamente pubblicato anche sulla pagina ufficiale del GF Vip e sta diventando virale.

Ad ogni modo, dopo l’incidente piccante della Mello, sono arrivati anche gli altri coinquilini, i quali si sono lanciati in piscina ed hanno cominciato a dimenarsi. Tra i protagonisti si è fatto avanti anche Tommaso Zorzi, il quale ha sfoderato le sue doti atletiche. Nonostante gli sforzi dei coinquilini, però, Giulia non è riuscita ad imparare a tuffarsi.