Uomini e Donne, anticipazioni martedì 24 novembre: Armando e Gianluca per la stessa dama

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua senza sosta la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e presentato dalla regina della televisione italiana Maria De Filippi. Ricordiamo che a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, la moglie di Maurizio Costanzo ha applicato nuove regole per il distanziamento fisico tra dame e cavalieri e tronisti e corteggiatori.

Il pubblico di Canale 5 avrà modo, dopo la soap opera iberica Una Vita di vedere un altro episodio, il secondo settimanale, dedicato anche stavolta al Trono classico e al parterre senior. Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per tutti gli spoiler concessi da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Armando Incarnato litiga con Brunilde: poi conosce Marianna

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, rivelano che Armando Incarnato prima della registrazione ha realizzato una esterna con Brunilde. L’imprenditore partenopeo si è detto allibito dai suoi modi un po’ cruenti e dai cambi continui di umore. Per questo motivo l’uomo napoletano non è più certo se continuare a conoscere la dama, anche se secondo lui, pure se quest’ultima frequenta altri due, Brunilde ha occhi solo per lui.

Una versione nettamente smentita da Leandro. Infatti, il cavaliere in studio informerà i presenti che con lui ad una cena sul terrazzo di casa sua si sono sdraiati e abbracciati sul letto. Tra Incarnato e la donna è finito ancora prima di iniziare? Subito dopo per Armando scenderà anche Marianna, una ragazza molto bella, che è interessata sia a lui che a Gianluca. Quindi entrambi decideranno di farla rimanere.

Trono over: Daniela delusa dall’atteggiamento dei suoi spasimanti

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, svelano anche che si continuerà Daniela che Maria De Filippi la inviterà a sedersi al centro dello studio. Le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News dicono che la dama dirà ai ragazzi che ha di fronte di averli baciati tutti e due.

Tale confessione, però, non smuoverà nessuna reazione da parte dei diretti interessati, per tale ragione lei deciderà di non uscire più con quello con cui si era accordata per il dopo la registrazione. Quindi, la donna preferirà rimanere a casa con i suoi figli. Ovviamente in trasmissione si parlerà anche del Trono di Davide la cui scelta potrebbe avvenire molto presto.