Fulvio Abbate vuole querelare Francesco Oppini: “Facevo discorsi da maniaco?” (VIDEO)

Fulvio Abbate vuole querelare Francesco Oppini

L’avventura di Fulvio Abbate all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è durata poche settimane, tuttavia ha stretto un bel rapporto con la Contessa Patrizia De Blanck. Di recente, alcuni follower del giornalista sembra gli abbiano riferito che che alcuni inquilini e uno in particolare gli avrebbero dato dal ‘maniaco’. Stiamo parlando di Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti.

Naturalmente lo scrittore non l’ha presa per nulla bene, per tale ragione è disposto a querelare il l’imprenditore piemontese e chiunque l’avesse diffamato nelle reality show di Canale 5. L’ex gieffino ha anche riferito di aver già parlato con i suoi legali in merito alla vicenda. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto ultimamente.

Il figlio di Alba Parietti avrebbe detto a Fulvio che è un maniaco?

Attraverso il suo profilo Instagram, lo scrittore Fulvio Abbate ha fatto sapere: “Mi scrivono che Francesco Oppini ed altri starebbero ancora dicendo male di me. Queste persone starebbero sostenendo che io facevo discorsi da maniaco. Mi piacerebbe che mi segnalaste in quali punti ciò è avvenuto, perché ho deciso di querelare Oppini se la cosa dovesse risultare come mi è stata detta. I miei legali sono stati già avvisati”.

L’ex gieffino aspetto solamente che qualcuno gli mandi tali mi segnalazioni per agire legalmente. Infine ha precisato che lui non guarda il Grande Fratello Vip 5 perché per ora ha altro da fare. (Continua dopo il video)

Da che parte si schiererà Alba Parietti?

Una spinosa vicenda che potrebbe risolversi durante la diretta del Grande Fratello Vip 5, oppure nei programmi Mediaset che parlano del reality show. Nel frattempo, in tanti aspettano un commento da parte della mamma di Francesco Oppini, ovvero Alba Parietti.

In più di un’occasione durante la trasmissione, infatti, l’opinionista di Barbara D’Urso ha fatto sentire la sua forte presenza al figlio con degli interventi. Molte volte di è schierata dalla parte del figlio, mentre quando ha detto delle frasi vergognose sulle donne la soubrette ha chiesto personalmente agli autori di squalificarlo. Da quale parte sarà stavolta? Difenderà Francesco oppure lo scrittore Fulvio Abbate? Staremo a vedere. Nel frattempo ecco il video che è diventato immediatamente virale contenente lo sfogo di Fulvio: