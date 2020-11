Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi litigano dopo la diretta: “Ho assistito alle tue chiamate con Briatore” (VIDEO)

Alfonso Signorini sgancia una frecciatina ad Elisabetta e Giulia

Prima di chiudere la lunga diretta su Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini ha sganciato una bomba all’interno della casa di Cinecittà. A quanto pare, sembrerebbe che tra due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 ci siano vecchi rancori. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci e di Giulia Salemi.

“Mi sono giunte voci di vecchie ruggini tra Giulia ed Elisabetta Gregoraci. Mi hanno parlato di una vacanza in Sardegna, in Costa Smeralda”, ha detto il direttore del settimanale Chi. Ovviamente l’ex fidanzata di Francesco Monte ha negato tutto, mentre la soubrette calabrese ha risposto così: “Diciamo che lei chiacchierava più con Flavio che con me. Io sono una signora ed è meglio se sto zitta“.

Le due gieffine litigano in diretta

E mentre su Canale 5 andava in o da la pubblicità, su Mediaset Extra e sul sito continuava la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip 5. E proprio durante il nero pubblicitario Giulia Salemi rivolgendosi a Dayane Mello ha affermato: “Ma al massimo è lei che tutte le volte che mi vedeva mi guardava dalla testa ai piedi. Lei è sempre stata snob“.

Ma la situazione è precipitata subito dopo la puntata, quando la nota influencer italo-persiana ha provato a portare la calma, mentre l'ex di Flavio Briatore è sbottato così: "Devi dire la verità, io la so. Tu eri sempre molto gentile con lui, gli scrivevi dei messaggi. Anche a Francesco scrivevi, quando volevi, dai volevi delle cose… Ho assistito a delle telefonate tue con Flavio. Ero a casa ed una volta è arrivata una tua telefonata. Diciamo che io quando vado in un posto mi pago quello che compro o consumo capisci? Tu sei stata più carina con lui e meno con me perché dici che sono snob".

Elisabetta Gregoraci nera con Giulia Salemi

Quando Giulia Salemi si è allontanata, Elisabetta Gregoraci non è rimasta in silenzio. Anzi, la soubrette calabrese ha continuato a parlare della lite avuta prima: “Meglio che non parlo. Ma questa che dice che sono snob e poi viene nei locali e fa… meglio che sto zitta e che parli lei“.

In pratica la conduttrice di Battiti Live ha fatto intendere che la Salemi andava nei locali di Flavio Briatore e faceva la scroccona. Cosa accadrà in settimana tra le due gieffine? Ecco un’altra clip che mostra un nuovo scontro: