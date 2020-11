Andrea Zelletta rimane al GF Vip ad una condizione: “Bagno senza telecamere perché m’agg sfugà” (VIDEO)

Andrea Zelletta fa una richiesta particolare agli autori del GF Vip

Rispetto ad Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, sin da subito Andrea Zelletta ha detto che rimarrà all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 anche se è stato prolungato fino a febbraio 2021. L’ex tronista di Uomini e Donne, però, ha fatto una richiesta molto particolare agli autori del reality show di Canale 5.

“Io resto volentieri qui dentro, vado avanti per tante cose. Però ho una cosa che voglio. Diciamo che vorrei un bagno senza telecamere, ci sarà una stanza così? Io ho fatto una richiesta esplicita. Un bagno, senza telecamere, disponibile almeno 2 volte a settimana con un mini schermo. Tracchete, m’agg sfugà. Altrimenti batto la testa nel muro. Giusto per scaricarmi, mica per altro. Fatemi sfugà due volte a settimana ragazzi”, ha affermato il modello pugliese. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha riferito il giovane.

L’ex tronista è arrivato al limite: proposta per rimanere nella casa di Cinecittà

La richiesta che Andrea Zelletta ha fatto in confessionale agli autori del Grande Fratello Vip l’ha poi riferita ad alcuni coinquilini della casa più spiata d’Italia. In pratica, l’ex tronista di Uomini e Donne che è lì dentro da oltre settanta giorni sente l’esigenza di alcune pratiche di autoerotismo per scaricare la tensione accumulata e viversi questo percorso televisivo più serenamente. (Continua dopo il video)

ZELLETTA CONTINUA LA SUA RIBELLIONE E VUOLE UNA PICCOLA TV IN BAGNO #GFVIP pic.twitter.com/gUydOaruWW — elisa ☽ ²⁸ (@distrettododici) November 24, 2020

Gli autori faranno entrare Natalia Paragoni al Grande Fratello Vip 5?

Gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno provato a rassicurare Andrea Zelletta dicendo che tra i nuovi ingressi potrebbe esserci la sua fidanzata Natalia Paragoni, così da non avere bisogno del bagno speciale, senza telecamere e con un piccolo schermo per vedere certi video.

“Oppure Natalia, ha più follower di me, se viene… Scherzo figurati se entra. Potrebbe anche, ma non succederà. Lei poi non è tipo di ragazza per un programma come questo. Natalia è fantastica, ma fa altro, quindi non spero proprio nel suo arrivo”, ha detto l’ex tronista pugliese di Uomini e Donne. Ovviamente il video del suo sfogo è diventato immediatamente virale sul web e sui vari social network facendo divertire moltissimo gli internauti Quale sarà stata la reazione dell’ex corteggiatrice?