GF Vip, Tommaso e Francesco lite dopo la puntata, Zorzi dorme con Elisabetta e lei provoca Pierpaolo (VIDEO)

La notizia del prolungamento del GF Vip ha turbato moltissimo i concorrenti del reality show, specie Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Il primo, infatti, ha deciso di non proseguire l’esperienza a causa di alcune questioni personali e lavorative.

L’influencer, però, è rimasto molto male del suo atteggiamento, specie per il fatto che non si è sfogato con lui in merito ai reali motivi che lo hanno spinto a prendere questa decisione. Pertanto, Tommaso è andato a dormire con Elisabetta e questo ha sollevato delle dinamiche molto interessanti.

La lite tra Francesco e Tommaso dopo la diretta del GF Vip

Francesco è stato tra i concorrenti più decisi a voler abbandonare il GF Vip dopo la notizia relativa all’allungamento e questo ha fatto rimanere molto male Tommaso. Il ragazzo ha recriminato al figlio della Parietti di non essersi sfogato con lui. Oppini, infatti, si è limitato semplicemente a dire che sarebbe andato via. Con gli altri coinquilini, però, il concorrente si è aperto molto di più. A Enock, ad esempio, ha svelato di voler andar via per la sua fidanzata e per il lavoro.

Durante il primo lockdown i due innamorati hanno trascorso la quarantena a distanza, pertanto, per lui è davvero troppo continuare a stare lontano da lei per altri due mesi e mezzo circa. Invece, dal punto di vista lavorativo, ha svelato di avere degli impegni improrogabili a gennaio per cui non riuscirebbe a gestire la situazione se continuasse a rimanere nella casa. Ad ogni modo, Tommaso si è sentito escluso, pertanto, ha deciso di andare a dormire con Elisabetta.

La stoccata di Elisabetta a Pierpaolo

Dopo poco, il figlio di Alba è entrato nella stanza ed ha affrontato il suo amico nella speranza di avere un chiarimento. La lite, però, è proseguita e l’influencer è sembrato irremovibile. La Gregoraci ha provato a farlo ragionare chiedendogli di tornare a dormire al suo posto, ma lui non ne ha voluto sapere. Francesco, allora, ha lasciato la camera e Tommaso si è avvinghiato alla concorrente del GF Vip Elisabetta.

Quest’ultima, allora, si è messa a ridere e ne ha approfittato per lanciare una stoccata a Pierpaolo. La donna ha detto che Tommaso stesse facendo tutto quello che in oltre due mesi lui non avesse fatto. Pretelli si è gettato sul letto della showgirl ed ha detto ironicamente che non fosse giusto che Zorzi dormisse con lei dato che lui non ci fosse mai riuscito.