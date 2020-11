Giulia Salemi furiosa con Elisabetta Gregoraci: “Snob! Non deve farmi passare per escort o accattona” (VIDEO)

Giulia Salemi sbotta contro Elisabetta Gregoraci

Dopo la lunga diretta su Canale 5 del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci ha avuto un’accesa discussione con Giulia Salemi. In pratica, la soubrette calabrese l’ha accusata di chiedere favori e di non pagare i suoi capricci, menzionando anche l’ex marito Flavio Briatore.

Ovviamente l’influencer italo-persiana ha negato tutto e successivamente si è recata in giardino con Dayane Mello. Con la modella brasiliana, l’ex di Francesco Monte è stata un fiume in piena. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha detto la ragazza. (Continua dopo il video)

Lo sfogo dell’influencer

In giardino insieme a Dayane Mello, una Giulia Salemi particolarmente irritata ha detto che ha visto Elisabetta Gregoraci qualche volta al Crazy Fish e lei veniva e la guardava dall’alto in basso. L’influencer inoltre, si ritiene una ragazza autonoma e indipendente. “Flavio mi ha detto se volevo andare da loro a cena nei locali. Anche perché sai quanti miei amici hanno speso barcate di soldi?! Lei mi sta facendo passare per accattona. Questo non mi sta bene. Perché io ti dico che sei snob? Ho detto la verità. Quello sei ciccia”, ha ribadito la gieffina.

Riferendosi sempre alla calabrese, la Salemi ha detto che ora ha fatto un bagno di umiltà prima di entrare nella casa del GF Vip ma fino a ieri era una snob. “Mi ero promessa di azzerare tutto qui dentro, ma se fa così anche io parlo. Non deve farmi passare per gatta morta, per non dire tr**a o accattona. Io a differenza sua non ho mai avuto mariti… io ad esempio 3 anni fa la vacanza in Sardegna non potevo permettermela. Che male c’è se dei miei amici mi invitano? Sono la prima che accetta? Ho sdoganato un concetto astruso?”, ha tuonato Giulia. (Continua dopo il video)

Giulia Salemi contro Elisabetta Gregoraci

Ma non è finita qui, infatti Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 5 si è sfogata ancora contro Elisabetta Gregoraci. La ragazza ha detto che quando è entrata nella casa di Cinecittà la soubrette calabrese era carina con lei e non se lo aspettava.

“Mi ero ricreduta. L’ho nominata perché non potevo nominare Selvaggia, perché adesso mi sta simpatica”, ha concluso l’italo-persiana. Tale immagini verranno mostrate da Alfonso Signorini alla diretta interessata?