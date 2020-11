Lorenzo Crespi: “Milly Carlucci la più cattiva della tv, Barbara D’Urso la più bugiarda”

Lorenzo Crespi si sfoga sul portale iGossip

Lorenzo Crespi è tornato a tuonare contro il mondo dello spettacolo e stavolta si è scagliato contro due pilastri della televisione italiana. Stiamo parlando di Milly Carlucci, storica conduttrice Rai e Barbara D’Urso, stakanovista di Mediaset. Il noto attore messinese qualche giorno fa ha rilasciato una lunga intervista al sito internet iGossip e fra una frecciatina e l’altra ha mosso delle pesanti accuse alle due professioniste.

Ricordiamo che l’ex protagonista di Carabinieri ha lavoro a stretto contatto e con entrambe e, stando a quando dichiarato al portale, sarebbe rimasto in pessimi rapporti. Per quale ragione? A spiegarlo è stato lui stesso. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha scritto sui suoi canali social.

L’attore messinese contro Milly Carlucci: il motivo

Intervistato dal sito iGossip, Lorenzo Crespi ha detto: “Il momento più bello? 20 anni di carriera fino a Ballando con le Stelle. Praticamente fino a che mi sono trovato con la persona più cattiva della televisione che abbia mai conosciuto: Milly Carlucci. Non mi chiesero mai scusa a Ballando. Non mi pento di nulla”.

Ricordiamo, infatti, che dieci anni fa il professionista siciliano partecipò al talent show di Rai Uno e la sua esperienza finì con una querela da ben un milione di euro. Ma la Carlucci non è lui conduttrice cui Crespi non sopporta.

Lorenzo Crespi dà della bugiarda a Barbara D’Urso

Lorenzo Crespi, infatti, ha un brutto ricordo anche su Barbara D’Urso, che ha visto più volte nell’ultimo anno andando ospite a Domenica Live. Sui suoi canali social, l’attore messinese la considera come: “La più bugiarda“. Ma lo sfogo del professionista non si è limitato sto solamente a Milly Carlucci e a Lady Cologno. Infatti, l’uomo ha riservato anche un commento anche ai vari reality show che negli ultimi anni hanno riempito i palinsesti delle televisioni italiane, in particolare Mediaset.

“Vorrei tornare solo a recitare. Dopo la mia ospitata a Vieni da me di Caterina Balivo, mi hanno contattato per partecipare al reality show L’Isola dei Famosi. Per ben due volte, nel giro di due settimane, ho detto NO”, ha tuonato il siciliano. Dopo le pesanti dichiarazioni nei confronti delle due conduttrici, arriverà la replica da parte delle dirette interessate?