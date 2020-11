Giovanni Ciacci stronca Bianca Guaccero: “Non mi ha difeso, mentre Barbara D’Urso ha un cuore d’oro”

Giovanni Ciacci gela Bianca ed elogia Carmelita

Per anni Giovanni Ciacci è stato un pilastro di Detto Fatto. Dalla scorsa estate il professionista è nel cast di Ogni Mattina su Tv8 insieme ad Adriana Volpe ed Alessio Viola. Di recente, l’opinionista ha rilasciato una lunga intervista al sito BubinoBlog dove ha parlato di Bianca Guaccero e Barbara D’Urso.

Ricordiamo che l’uomo ha lavorato con tutte e due, ma se per Carmelita ha speso solo delle parole al miele, verso la conduttrice Rai è stato molto veleno togliendosi qualche sassolino dalle scarpe.

L’opinionista contro Bianca Guaccero

Intervistato da BubinoBlog, Giovanni Ciacci ha sparato a zero sulla conduttrice pugliese. “Come mai non nomino mai Bianca Guaccero? Perché Bianca non si è comportata bene con me, assolutamente. Non mi ha fatto nemmeno una telefonata quando mi hanno licenziato dalla Rai. Non si è battuta per tenermi”, ha tuonato l’opinionista di Ogni Mattina. Quest’ultimo ha detto di essere abituato a lavorare con primedonne che si battono per avere accanto la propria spalla.

“Forse le sue priorità erano altre e ha ceduto a giochi di agenzie e di potere politici interni alla Rai, ai quali io non mi sono mai sottomesso. Io sono una persona libera, non ho partiti, non faccio parte di lobby politiche e non faccio parte di agenzie che mi piazzano a destra e a manca”, ha tuonato il professionista dal pizzo blu. Ovviamente tale dichiarazioni hanno sollevato un polverone mediatico. Arriverà la replica da parte della diretta interessata?

Giovanni Ciacci è le parole al miele per Barbara D’Urso

E se su Bianca Guaccero ha detto delle cattiverie, su Barbara D’Urso ha speso solo delle belle parole. Intervistato da BubinoBlog, Giovanni Ciacci ha detto che le piace andare da lei e gli fa molto piacere il suo invito. Per l’opinionista la redazione è meravigliosa e fantastica ma soprattutto adora guardare come lavora Carmelita. Secondo lui è un’università della televisione. “Tu stai lì seduto su quella poltrona ed è come assistere ad una lectio magistralis all’Università: come si girano le telecamere, come si accendono le luci, cosa dire e cosa non dire”, ha detto l’uomo.

Ciacci spera di collaborare ancora più a lungo possibile con lei ed è fortunata perché è un programma che guarderebbe comunque da casa e invece è lì a farlo. “Così come Pomeriggio 5 e Domenica Live dove ho fatto i cambi look choc i video balletti… mi sono molto divertito!”, ha affermato Giovanni raccontando anche un aneddoto su Barbarella e Ballando con le Stelle.