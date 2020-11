Grande Fratello Vip: concorrenti sconvolti dal prolungamento del programma, ecco chi vuole andare via

Dopo la comunicazione che il reality andrà avanti per altri due mesi, alcuni concorrenti hanno manifestato l’intenzione di andare via. Ecco che cosa è successo.

GF Vip: i concorrenti sono sconvolti dal prolungamento del programma

Alfonso Signorini lo aveva annunciato settimane fa: la quinta edizione del Grande Fratello Vip avrebbe dovuto concludersi a inizio dicembre, ma l’azienda ha deciso di prolungare il reality fino a febbraio. Questo vuol dire ben due mesi in più di programma e l’arrivo di altri concorrenti. Ovviamente i concorrenti dovranno trascorrere il Natale, il Capodanno e l’Epifania nella Casa.

Nonostante la decisione storica, mai accaduta in vent’anni di reality, i concorrenti non hanno reagito bene a questa comunicazione. Alfonso Signorini li ha messi al corrente nella puntata di lunedì 23 novembre, ma tutti sono rimasti sconvolti, chi più chi meno. Per questo nella notte ci sono state molte riflessioni e alcuni di loro avrebbero deciso di lasciare il programma.

Ecco chi vuole andare via

La prima ad essere rimasta davvero sconvolta dalla comunicazione che il reality si prolungherà di due mesi è stata Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima ha spalancato occhi e bocca e ha iniziato a camminare per il salotto sconvolta. Infatti, dopo la puntata ha detto chiaramente che ha già deciso di andare via. Non può permettersi di trascorrere le feste lontano dal figlio e dalla sua famiglia. Anche Dayane Mello vuole andarsene per lo stesso motivo: non sopporta l’idea di non vedere la figlia. Enock, invece, non ha più stimoli e forza mentale per rimanere. Per lui due mesi sono troppi.

Francesco Oppini è molto indeciso. Lui ha svelato di avere delle attività che aveva organizzato per il suo rientro a dicembre, ma adesso che si parla di febbraio è diverso. Tuttavia, ha rispetto per chi lavora al Grande Fratello Vip e quindi deve pensarci bene.

Altri, invece, hanno accettato di rimanere ben due mesi in più, ma alla condizione di poter parlare con le famiglie. Rosalinda vuole parlare con Giuliano perchè ha lasciato le sue cose da lui. Anche Stefania Orlando ha chiesto di poter parlare con il marito perchè si sono organizzati per due mesi, non per quattro.

Infine, Andrea Zelletta è parso quello più motivato a continuare, ma deve assolutamente parlare con Natalia perchè ha dei pagamenti, delle scadenze, degli spostamenti da fare. Insomma, alla fine chi resterà e chi andrà via davvero secondo voi?