Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati: l’annuncio in diretta al Grande Fratello Vip

L’opinionista del reality ha spiazzato tutti annunciando che la sua storia d’amore è finita. Ecco che cosa è successo

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati?

Lunedì 23 novembre è andata in onda una nuova puntata di Grande Fratello Vip. Adesso il programma andrà in onda una sola volta a settimana e si prolungherà fino a febbraio.

Questa notizia ha sconvolto i concorrenti che dovranno trascorrere le feste nella Casa e non in famiglia, invece ha reso molto contenti i due opinionisti Pupo e Antonella Elia, che potranno lavorare due mesi in più. A proposito di Antonella Elia, lei in diretta ha fatto un annuncio che ha sconvolto tutti. All’improvviso ha detto di avere il cuore totalmente chiuso e di essere tornata single.

Alfonso Signorini ha chiesto conferma e ha detto che questa era davvero una notizia bomba e lei ha confermato. Antonella era un po’ arrabbiata e un po’ sorridente, tanto che si può anche pensare che non abbia detto la verità, ma è strano. Se così fosse, comunque, la storia tra lei e Pietro Delle Piane sarebbe giunta al capolinea in modo definitivo.

La storia

Antonella e Pietro avevano una relazione da un anno e mezzo e il pubblico ha avuto modo di conoscerli prima al Grande Fratello Vip 4 e poi a Temptation Island. Infatti, Antonella ha partecipato al reality e in quell’occasione la fedeltà di Pietro è stata messa in discussione attraverso delle foto con la sua ex uscite sui giornali. Antonella ha deciso di perdonarlo ma di metterlo alla prova a Temptation Island.

In quell’occasione Pietro è stato molto duro nei confronti di Antonella. Ha detto cose molto irrispettose nei suoi confronti e, quando credeva che non ci fossero le telecamere, ha baciato una single. Al falò di confronto lui ha ammesso di aver fatto tutto per provocazione, ma lei ha deciso di lasciarlo.

Dopo qualche tempo ha comunque dato la possibilità a lui di recuperare per l’amore che provava, ma il rapporto continuava ad essere molto freddo. La Elia aveva detto più volte che lo stava mettendo alla prova, possibile che sia finito tutto? Che cosa sarà successo di ancora più grave tra loro? Non rimane che attendere ulteriori informazioni su questa vicenda.